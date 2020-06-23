朱立倫：藍營餐敘「未觸及兩岸、改革」　話題圍繞高雄補選





▲國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，朱立倫提前離席。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨兩岸新論述被視為與「九二共識」脫鉤，引起黨內大老不滿。因此，黨秘書長李乾龍23日晚間於新北三重家中舉辦餐敘，邀請歷任黨主席與會，溝通兩岸論述。但是，前新北市長朱立倫會後表示，會中並沒有提及兩岸及改革委員會，大多討論高雄補選。朱立倫跟洪秀柱因還有行程，也只待半小時就離席。

據透露，席間有國民黨前主席吳伯雄、洪秀柱、朱立倫，廖了以、江啓臣、李乾龍、李彥秀等人，多位主席一開頭就針對高雄補選策略關心，李乾龍則一一說明吳怡玎、陳肇隆、許前議長遺孀的徵詢過程，幾乎全程話題都圍繞著高雄補選，也達成共識會全力支持李眉蓁，將會一起南下輔選。

據了解，江啟臣一到場就坐在朱立倫旁邊，朱也為江啟臣加油打氣，兩人互動會中熱烈。隨後談及監委之亂，朱立倫提到要多給黃健庭溫暖，「歡迎他回家」，回到國民黨，他也針對民進黨的兩面手法不滿。他也提及陳伸賢的彈劾案，送到公懲會根本沒通過，還被綠營圍剿替他抱不平。

對此，洪秀柱也提醒，國民黨態度一定要強硬，為陳伸賢抱屈，她提到曾在立院質詢過，認為「他是好人」，而且是工程專家。

隨後談及國民黨身為在野黨，多位主席都提供建議。朱立倫提到無薪假十年新高，比金融海嘯還高，失業率大幅攀升，在野黨要針對執政黨執政失利監督。隨後洪秀柱、朱立倫另有行程先離場，並在一樓接受採訪，說明會中並無觸及改委會議題。

▲前主席洪秀柱。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席。（圖／記者湯興漢攝）