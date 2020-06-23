「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫23日晚間出席秘書長李乾龍與多主席江啟臣餐敘，會後受訪表示，今天除了為前主席吳伯雄暖壽外，江啟臣也向歷任主席說明高雄補選提明過程，所有人達成共識，將共同支持李眉蓁「逆風也要高飛」。





▲國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，前新北市長朱立倫受訪。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨高雄補選徵詢小組下午宣布由41歲的高雄市議員李眉蓁出線，對決民進黨陳其邁。對此，朱立倫說，謝謝所有表態參選的市議員、黨員，感謝他們有為黨一戰的決心，在最後這段期間全黨一定會團結一致，即使逆風也要高飛，打出國民黨的氣勢。

前主席洪秀主在會前也表示，所有人都會全力輔選李眉蓁，很多事情都事先盡量努力，還沒選誰知道沒有勝算，先盡力再說。

至於黨內對兩岸論述意見分歧，朱立倫說，會中尚未提及兩岸議題，江啟臣還要好好的徵詢意見，國民黨最重的就是捍衛中華民國、維護兩岸和平，讓人民過好日子，是最重要得目標。

此外，朱立倫也指出，他在會中提醒江啟臣，國民黨作爲在野黨，監督政府是最重要職責，把國家公器監察院變成政黨私器，尤其對於黃健庭、陳伸賢惡意攻擊，反倒不檢討民進黨籍的，感到非常遺憾，國民黨一定要好好監督。