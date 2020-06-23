　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫23日晚間出席秘書長李乾龍與多主席江啟臣餐敘，會後受訪表示，今天除了為前主席吳伯雄暖壽外，江啟臣也向歷任主席說明高雄補選提明過程，所有人達成共識，將共同支持李眉蓁「逆風也要高飛」。

▲▼國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，前主席洪秀柱、朱立倫離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，前新北市長朱立倫受訪。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨高雄補選徵詢小組下午宣布由41歲的高雄市議員李眉蓁出線，對決民進黨陳其邁。對此，朱立倫說，謝謝所有表態參選的市議員、黨員，感謝他們有為黨一戰的決心，在最後這段期間全黨一定會團結一致，即使逆風也要高飛，打出國民黨的氣勢。

前主席洪秀主在會前也表示，所有人都會全力輔選李眉蓁，很多事情都事先盡量努力，還沒選誰知道沒有勝算，先盡力再說。

至於黨內對兩岸論述意見分歧，朱立倫說，會中尚未提及兩岸議題，江啟臣還要好好的徵詢意見，國民黨最重的就是捍衛中華民國、維護兩岸和平，讓人民過好日子，是最重要得目標。

此外，朱立倫也指出，他在會中提醒江啟臣，國民黨作爲在野黨，監督政府是最重要職責，把國家公器監察院變成政黨私器，尤其對於黃健庭、陳伸賢惡意攻擊，反倒不檢討民進黨籍的，感到非常遺憾，國民黨一定要好好監督。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨最後一刻推人選！徵召他出
驚悚瞬間曝光！氣爆玻璃噴濺「2騎士遭割傷」　店家傻：以為飛機
快訊／世界球王喬科維奇新冠肺炎陽性！　自辦網球比賽惹禍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨推吳益政出馬參戰　高雄市長補選藍綠白爭鋒

快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨在最後一刻推人選了！徵召他出線

游錫堃樂見廢除考監朝野有共識　柯建銘：國民黨別臨陣脫逃「淪為笑柄」

朱立倫：藍營餐敘「未觸及兩岸、改革」　話題圍繞高雄補選

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔：盼再次產生高雄政治奇蹟！

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁！楊秋興「出乎意料」...曝賣菜郎女兒勝算

國民黨推李眉蓁參選高雄　黃國昌籲：別再上演帶職參選的舊戲碼

游錫堃一段話讓邱顯智「回到大學時代」...閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

李佳穎被吳宗憲叫錯名字大傻眼　回敬憲哥：「菲哥」我還沒看XD

民眾黨推吳益政出馬參戰　高雄市長補選藍綠白爭鋒

快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨在最後一刻推人選了！徵召他出線

游錫堃樂見廢除考監朝野有共識　柯建銘：國民黨別臨陣脫逃「淪為笑柄」

朱立倫：藍營餐敘「未觸及兩岸、改革」　話題圍繞高雄補選

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔：盼再次產生高雄政治奇蹟！

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁！楊秋興「出乎意料」...曝賣菜郎女兒勝算

國民黨推李眉蓁參選高雄　黃國昌籲：別再上演帶職參選的舊戲碼

游錫堃一段話讓邱顯智「回到大學時代」...閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動

中印衝突解放軍至少40人死亡？　趙立堅駁斥：這是虛假信息

英國逐漸解封　英格蘭酒吧、電影院7月4日起重新開放

沒共識撤照！花蓮撤銷卜蜂許可執照　卜蜂：無法容忍將提訴願

快訊／林郅為重磅回歸台銀　本土巨塔即戰力加盟

崑大崇青社赴育幼院送暖　拍攝反串影片表達感恩

民眾黨推吳益政出馬參戰　高雄市長補選藍綠白爭鋒

罹患妄想型思覺失調症　彰化男持刀刺傷母子重判6年

「粽」好因得好果　嘉藥愛心反毒「粽粽有賞」！

激萌小貓轉頭見鏟屎官！　大腿當樹搶孤爬「貼胸討抱」

桐人攜手亞絲娜完美還原　《傳說對決》x《刀劍神域》聯名英雄正式登場

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷：當年只有2紙聲明

「私菸案」記大過　蔡英文警衛室主任陳敏華晉任少將

國民黨擬徵召高雄三連霸女議員

快訊／國民黨正式徵召李眉蓁參選高雄

擺攤霸捷連署遭驅！總部撇停罷傳聞：這3地繼續

陳菊掌監察院　柯建銘：全台找不到第二人

罷捷連署指控遭驅離　雙方爆激烈口角

王世堅酸北市府：大巨蛋停工5年竟像「變魔術」一樣快完工

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

陳其邁對手出爐 國民黨徵召李眉蓁

江啟臣勸進「換肝神醫」陳肇隆參戰

快訊／國民黨最快下午宣布徵召李眉蓁　「年輕議員都支持她」

更多熱門

相關新聞

藍營歷任主席餐敘「未觸及兩岸」　話題圍繞高雄補選

藍營歷任主席餐敘「未觸及兩岸」　話題圍繞高雄補選

國民黨兩岸新論述被視為與「九二共識」脫鉤，引起黨內大老不滿。因此，黨秘書長李乾龍23日晚間於新北三重家中舉辦餐敘，邀請歷任黨主席與會，溝通兩岸論述。但是，前新北市長朱立倫會後表示，會中並沒有提及兩岸及改革委員會，大多討論高雄補選。朱立倫跟洪秀柱因還有行程，也只待半小時就離席。

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔！

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔！

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

李眉蓁參選高雄　黃國昌籲國民黨：別再上演帶職參選的舊戲碼

李眉蓁參選高雄　黃國昌籲國民黨：別再上演帶職參選的舊戲碼

無緣爭取補選　「韓家軍」曹桓榮說話了

無緣爭取補選　「韓家軍」曹桓榮說話了

關鍵字：

朱立倫李眉蓁

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

不顧嫩男友阻止　蕭亞軒直播1舉動網全傻眼！

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面