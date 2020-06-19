黃健庭先斬後奏還討祝福　國民黨從輕處分卻被扣上「破壞好事」罪名

▲黃健庭下午召開記者會，表示提名案若得不到國民黨祝福，他寧可退出。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

台東縣前縣長黃健庭被總統蔡英文提名為監察院副院長，震撼政壇，隨即也引來各黨批評。國民黨方面，在黨主席江啟臣被告知後，多次派人溝通，最後黃仍堅決接受提名。對此，考紀會僅祭出最輕處分，先行停權，希望在下午監察院提名記者會前能勸回黃健庭。未料黃大動作要求國民黨祝福，讓黨被扣上破壞好事的罪名。

事前，黃健庭在接獲邀請且決定接受提名後，於18日赴黨中央會見江啟臣當面表達意願，毫不知情的江啟臣當下感到錯愕，也因可能造成相當大的反彈而勸他三思。果不其然，黨內高層得知後，紛紛主張立刻開除黨籍，不接受先斬後奏的背叛者。事後，黃不尋求國會最多席次的民進黨支持，反要國民黨祝福，讓黨內更是憤怒。

由於黨中央仍希望能有轉圜餘地，不顧內部要求開除黃健庭的聲音，使出緩兵之計，在3點總統府記者會開始前，秘書長李乾龍特地請智庫執行長周守訓緊急相勸，同時考紀會僅對他先行停止黨權，藉此向黃健庭遞出橄欖枝，盼他回心轉意。民進黨方面，由於各界批評聲浪不止，在炸鍋前宣布取消記者會，黃健庭則改道去立法院發表「接受提名」聲明。

黃健庭表示，他昨天已告訴江啟臣，自己是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，至於擔任中華民國的監察委員，是否要先停止黨權，他尊重黨紀處份。

黃健庭堅持立場，認為監察院是一個「超越黨派、獨立運作」的機關，監委向來是由各黨派推薦組成，是為國家效力，不是為政黨，之所以接受提名，是希望台灣社會可以更和諧、過去歷練可以繼續為國家所用，若不能達成這樣的目的，就失去意義了，最後拋出一句「如果我的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼我寧可退出！」把球丟給江啟臣。

國民黨對於黃健庭的發球也火速回擊，表示執政黨不應以監院副院長職務綁架國家發展，黃健庭未在事前告知徵詢黨部，個人就先接受提名，這是黃個人的決定，而非政黨合作的結果，所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。至於他是否適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，黃健庭應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

▲江啟臣與黨務主管上午全員參與改革委員會聯席大會，是國民黨宣示改革的重要時刻。（圖／記者屠惠剛攝）

黨內人士認為，黃健庭事先沒有提出政黨溝通協商的途徑，連打聲招呼都沒有，自行作出決定後才來告知黨中央，讓江啟臣面臨突襲式「被告知」，在召開記者會把問題推給國民黨，讓社會大眾認為是國民黨阻撓婚事，更因國民黨的「不祝福」造成政黨惡鬥、朝野無法合作，如此的手段相當低劣且粗糙。

黨內人士則認為，這起人事案表面上是超越藍綠、朝野合作，實質上等同「3殺」藍營，除了破壞藍營對監委同意權策略，大挫高雄市長補選氣勢，也影響2022的地方選舉規劃；且刻意選在國民黨改革委員大會時提名，無疑是重創國民黨的改革氣氛。

尤其，江啟臣上任後多次人事安排都有徵詢黃健庭，甚至計畫在罷韓後，藉由韓國瑜提出訴訟，將「大咖」戶籍遷到高雄準備補選，黃健庭就是首要考量人選。黨內基層認為，黃健庭在國民黨最艱困的時刻做了這個決定，不是很妥當，也有掀起跳船潮的可能，國民黨只能大刀闊斧加速改革，讓人民看見不一樣的面貌、嶄新的國民黨。

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