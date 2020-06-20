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黃健庭喊冤「江啟臣過一晚全變了」　國民黨打臉：當面不說恭喜難道要說再見？

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▲▼黃健庭記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃健庭記者會。（資／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨前台東縣長黃健庭20日上午對於提名案被喊卡表示，他事前有告知黨主席江啟臣，但江也當面公起，對方隔天卻對此表達意外「過了一晚什麼都變了」。對此，國民黨發言人陳偉杰打臉回應，先決定才來「告知」，「江主席當面不說恭喜難道要說再見嗎？ 」

黃健庭上午表示，宣布前一天他前往黨中央告知江啟臣後，對方當面表達恭喜，但也擔心這樣事情在黨內會引起不同意見，所以江啟臣告訴他要再看看整個提名名單公布之後，裡面還有哪些國民黨籍人選，必須帶到黨團討論。

事實上，江啟臣19日下午受訪時是表示，黃健庭去見他之前完全沒聽說，當下也感到意外，也勸他三思，並不是過了一天還假裝不知道。

對於黃健庭的指控，陳偉杰出面回應，黃健庭縣長沒有聽出來，江啟臣主席「恭喜」兩個字後面藏了多少無奈！

陳偉杰表示，黃健庭拜會前沒有告知拜會來意。當天他已經決定接受提名，江啟臣也提醒會有相關黨紀處分。黃健庭已答應蔡英文總統出任監察院副院長在先，其次再來「告知」江啟臣，「江主席當面不說恭喜難道要說再見嗎？ 」

陳偉杰直言，既然是黃健庭個人的決定，當然應該由個人承擔，國民黨必須維持自己的制度。黃健庭如果仍希望以擔任監察院副院長的身份為國所用，應該留意民進黨目前仍未完成提名程序，民進黨黨籍立委對於提名案也有雜音，應該持續爭取民進黨支持，而不是繼續製造國民黨內的紛爭。

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