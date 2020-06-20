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衛福部長陳時中醫材案爭議　蘇揆：未來會有圓滿結果

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▲行政院長蘇貞昌20日南下農委會高雄區農改場 。（圖／屏東人ㄟ新聞提供）

▲行政院長蘇貞昌20日南下農委會高雄區農改場針對衛福部長陳時中醫材惹議提出看法 。（圖／屏東人ㄟ新聞提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌20日南下農委會高雄區農業改良場「感謝有您、豬事順興」典禮時，針對媒體詢問有關可能被提名的監察院副院長黃健庭評價時表示，「現在有一點變化，最後會很圓滿」；另衛福部長陳時中有關醫材爭議是否下神壇時也說，經溝通後，未來也會很圓滿。

媒體上午詢問行政院長蘇貞昌，「怎麼看監察院人事爭議、黃健庭，您怎麼評價？」

蘇揆表示，監察委員提名是接受各方推薦跟自薦，這有一個小組。總統是基於包容多元、接受各方，希望能夠兼有各方的人士參與監察院，但現在有一點變化，我想，再多一點思考，最後會很圓滿。

另媒體針對醫材爭議，有人說，「他（指陳部長）因為這個事件而下神壇了？

蘇院長回答說，有關醫材費用的問題，健保署很認真，希望能夠兼顧醫材業者、醫療單位、機構，以及消費者的權益，這個其實經過很長時間來討論，希望產生各界都能有的共識，能夠達到兼顧各方的平衡。不過，在提出後，還是有溝通還不夠周到的地方，所以衛福部長也已經和醫界討論後，要暫緩實施，而再進一步的瞭解溝通，相信也一定會有最圓滿的結果。

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