影／黃健庭：江啟臣有當面恭喜　結果一個晚上什麼都變了

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前台東縣長黃健庭接受總統蔡英文提名監察院副院長，引起藍營反彈，儘管黃健庭表明事前有告知黨主席江啟臣，但對方隔天卻對此表達意外。對此，黃健庭20日上午坦言對於江啟臣的反應出乎意料之外，過了一晚什麼都變了。

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃健庭表示，當時告知江啟臣後，對方表達恭喜，但也擔心這樣事情在黨內會引起不同意見，所以江啟臣告訴他要再看看整個提名名單公布之後，裡面還有哪些國民黨籍人選，「我說我也不知道」，他必須把這個帶到黨團討論。

黃健庭指出，他不僅跟江啟臣說他還是會是國民黨，黨內對這樣的事情相關規範如何，他會遵守，也告訴對方，因為被要求記者會公布前先不要洩漏，所以他一直到這個時候，「我覺得我應該來跟您報告了，才來的，如果方便，您也不要洩漏」。

黃健庭表示，一直到晚上九點多，江啟臣才穿簡訊給他，「是媒體已經公布，就是這樣而已」，江啟臣的意思是，媒體已經爆出來囉 ，其他沒多講別的。

因此對於江啟臣的態度，黃健庭坦言出乎意料之外，「所以過了一個晚上什麼都變了」，在那之前好向主席也了解、理解。

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