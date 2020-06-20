快訊／蘇貞昌：黃健庭任命案「有一點變化」最後會圓滿





▲黃健庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文提名國民黨前台東縣長黃健庭任監察院副院長，卻引發藍綠反彈，國民黨認為黃健庭未獲黨中央核准，自行接受提名形同「跳船」，火速祭出停權處分。對此，行政院長蘇貞昌20日受訪時表示，此案現在有一點變化，相信多一點溝通後，最後會很圓滿。

蘇貞昌表示，監察委員提名是接受各方推薦跟自薦，這有小組來處理，總統基於包容多元、接受各方的人事參與監察院，現在有一點變化，相信經過多一點思考，最後會很圓滿。

總統府原定20日下午3時召開記者會，正式對外公布監委名單及正副院長，預計由前總統府祕書長陳菊擔任監察院院長，副院長則是「黑馬」前台東縣長黃健庭。不過，黃健庭因為曾涉貪汙案，雖然更一審判決貪汙無罪，但還是引發熱議，甚至是「藍綠不挺」，總統府也在記者會前緊急取消記者會，人事案恐生變。

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