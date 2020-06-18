柯文哲「逆時中」：商務客入境應集中管理　居家檢疫會搞垮民政基層

記者陳家祥／台北報導

外籍商務人士、境外生，現在確定有條件開放入境，至於陸生、陸配子女入境，都要觀察北京疫情變化，才有辦法作進一步討論。對此，台北市長柯文哲說，台灣目前內部管制放鬆，邊境管制一放開億情隨時會爆發；柯也說，「不贊成居家檢疫，應該集中管理」，過去高峰時期北市曾同時居家檢疫10950人，差點搞垮民政基層，呼籲中央要講清楚計畫才有辦法合作。

▲柯文哲出席北市文山區興隆社會住宅I區新建工程開工典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

針對外籍商務旅客有條件解禁，衛福部長陳時中指出，入境後需住進防疫旅館，來自低感染風險國家地區，僅需居家檢疫5天；來自中低風險國家地區，也僅需檢疫7天。期限屆滿後再行自費篩檢，若為陰性，則可「解封」外出、洽公，但仍需做好自主健康管理。

對此，台北市長柯文哲表示，疫情控制有分2個，邊境管制、內部控制，目前台灣內部控制已經不戴口罩，老實講相當放鬆，但全世界每天有10萬個以上新增案例，「表示說只要邊境管制一放開，以目前內部管制這麼鬆情況下，疫情勢隨時會爆發」，因此邊境管制就要很明確處裡。

「我是建議這樣，入境以後，比較安全地方集中管制5天，第5天做採檢，沒問題就放出去。」柯文哲說，如果是比較有疑慮的地方，居家簡易時間要延長，「但是我不贊成讓他去做居家檢疫，應該要集中管制」，居家檢疫如果人數太多，會造成民政局、衛生局系統崩潰。

柯文哲說，台北市曾經在最高的時候，同時居家檢疫10950人，那次差點搞垮民政系統，現在不確定中央每天要放多少人進來，中央要放人進來一定要跟地方政府講好，如果是集中管制放出來，那OK沒有問題，這樣我們壓力不用太大；如果散到社區，動員我的民政系統衛生系統監督，那要講明白每天放進來多少、每個管制時間多少。

柯文哲強調，中央、地方一定要合作，一定要明確講計畫是甚麼，這樣台北市政府才有辦法合作。

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