新北不跟進YouBike 2.0　柯文哲：雙北不一樣是有些麻煩

記者陳家祥／台北報導

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，新北市確定不跟進，將自行開發新系統。對此，台北市長柯文哲說，台北跟新北，會橫跨淡水河的量不多，「不過雙北不一樣是有一些麻煩」，有請交通局研議，如果新北真的不是YouBike得標，要想一下怎麼因應。

▲柯文哲出席北市文山區興隆社會住宅I區新建工程開工典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

對於雙北YouBike未來不同步一事，新北市府交通局長鍾鳴時表示，設立一座YouBike站需要耗費150萬元左右，還有有找土地、配電等工程成本問題；但無樁式共享單車內建GPS系統，不需設置樁柱，可以用電子圍籬定位，直接在空地畫設範圍設站，也能讓不同業者一起使用，民眾可透過智慧型手機掃描QR-Code借還車。

此外，鍾鳴時還說，YouBike 1.0合約到明年8月，但台北市將改採YouBike 2.0，卻不與新北討論雙北接軌問題，YouBike業者也不與新北討論換約內容，為保障新北民眾的權益，才會進行新系統試辦招標。

柯文哲18日出席北市文山區興隆社會住宅I區新建工程開工典禮時表示，從科學上研究，會有雙北流通的地點以南港、汐止還有新店這邊為主，「不然台北跟新北，會橫跨淡水河的量不多，算過1天大概只有2000多輛次而已」。

柯文哲直言，「雙北不一樣是有一些麻煩」，但兩邊標案是分開的，有問過交通局，如果真的新北不是Youbike得標，要怎麼因應確實要想一下。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】