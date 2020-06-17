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陳其邁辦「告別演唱會」！揪陳時中合唱《針線情》：感情麻麻麻

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▲陳其邁辦畢業餐會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲陳其邁辦畢業餐會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職、預計19日生效，接受民進黨徵召要回高雄投入補選戰。他17日晚間在圓山飯店辦「畢業餐敘」，歌聲很有「特色」的他自嘲餐敘中要辦「告別演唱會」。行政院發言人丁怡銘透露，陳其邁揪衛福部長陳時中合唱《針線情》，象徵兩人防疫合作無間，「感情麻麻麻」。

陳其邁會前受訪時笑說希望畢業餐敘能夠辦成「告別演唱會」，「院長有特別交代我要唱歌，院長嘶吼是搖滾的，我是抒情的，跟陳時中區隔、跟許銘春的純情也有區隔，我要自我挑戰唱一首跟高雄有關的歌。」

陳其邁說也要找陳時中合唱，「利用副院長請部長唱歌還好吧？利用這個機會，高雄市的事情請他們幫忙！」

丁怡銘會後笑稱陳其邁歌聲很有名，「高雄的人有福了！」他透露，餐敘中陳時中有跟陳其邁合唱《針線情》，象徵兩人防疫合作無間，「感情麻麻麻（台語，感情好）」；林佳龍則和陳其邁合唱《回鄉的我》，象徵對他回家拚補選的祝福。

至於是否有和將接任副閣揆的沈榮津合唱？丁怡銘不鬆口，透露兩人應該會合唱，不過人事的事還不曉得。他指出，陳其邁明天會參加最後一次的行政院會，下午預計會請假，蘇貞昌也許會利用這個時間約詢副院長人選，隔天或是下星期一就會正式對外宣布。

丁怡銘強調，蘇貞昌對陳其邁依依不捨，期待他早日在院會中以市長身分列席。陳其邁2018年落選後和林佳龍一起進入政院，卻被酸是敗選者聯盟，後來成功獲得人民認可、蔡總統順利連任，蘇貞昌期許陳其邁把「有政府會做事」香火帶到高雄。

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