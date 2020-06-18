黃智賢批拒大陸商務客入境：陳時中還有什麼人性

▲陳時中、黃智賢。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布外籍商務人士、境外生確定有條件開放入境，至於陸生、陸配子女入境，則要觀察北京疫情變化，才能作進一步討論， 對此，名嘴黃智賢痛批，日本、韓國等會比大陸安全？陳時中竟不准在大陸的台人返國，他除了猙獰的台獨面孔，還有什麼人性？

22日起開放短期商務人士入境，但必須符合「指揮中心宣布可入境之人士」、「申請來臺台停留天數小於3個月」、「短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等）商務人士」及「出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家／地區，且登機前14天無其他國家／地區旅遊史」4項條件。

其中，「無其他國家／地區旅遊史」的條件中，又分為低感染風險（A級）國家／地區與中低染風險（B級）國家／地區，前者目前包括紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹；後者則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡。

對此，黃智賢質疑政府列出的風險國家中，新加坡、日本及韓國竟比大陸安全？至今，大陸人就是不准入境，「到底哪個科學數據告訴陳時中，日，韓疫情比大陸優？」在北京嚴格排查下，日增20、30個病例，「而且顯然可控」，但台獨好不容易找到這個藉口，當然惡狠狠的利用，「自己說，開放是要安全、對等。記者問，那對方有對台灣開放嗎？陳時中不敢直接承認沒有，只呼嚨說，正在爭取」。

「陳時中永遠不負眾望，證明他要的是反中，不是防疫」。黃智賢再罵，父母是台灣人，但沒有台灣戶籍的孩子，現在還有1千個被擋在大陸，不准回台灣，「問陳時中為什麼，他除了猙獰的台獨面孔，還有什麼人性？人一獨，腦就殘」。