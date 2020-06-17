徐國勇赴陽明山連發「網美照」　推國家公園護照一起樂活遊

▲徐國勇赴陽明山，示範防疫樂活遊。（合成圖／內政部提供，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，各地場所大解禁！為鼓勵民眾多走向戶外，提振經濟，內政部長徐國勇17日下午走訪陽明山國家公園，示範安心旅遊，還拍了許多張「網美照」，相當活潑俏皮。

時值繡球花開季節，徐國勇到陽明山周邊的農莊，近距離欣賞因土質酸鹼不同，而呈現藍、紫或粉紅等繽紛色彩的繡球花，花海景觀美不勝收。

徐國勇表示，疫情對我國經濟已造成影響，現在國內疫情趨穩，民眾只要做好勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩等個人防護措施，就可以放心走出戶外，各國家公園已規劃豐富的遊程，歡迎民眾一起體驗國家公園之美。

為鼓勵民眾走出戶外，營建署推動「樂山樂水 國家公園」宣導計畫，6月至12月搭配季節變化，每月推出不同主題國家公園遊程，透過深度解說導覽，陶冶身心。

此外，為促進地方產業發展，國家公園也將於6月下旬發行新版《遇見 最好的季節-台灣國家公園微旅行護照》，和園區內外各類企業團體包含裝備、餐飲、民宿、飯店、賣店、在地導覽等101家業者合作，推出「持護照･享優惠」活動，民眾只要持護照參加園區遊程或到周邊商店消費，都可享有折扣優惠。

內政部表示，國內疫情逐步趨緩，為了讓民眾逐步回歸正常生活，各國家公園已配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」政策指示與最新防疫指引，鬆綁國家公園防疫限制，例如山屋回復原有承載量、彈性放寬停車場管制等，希望民眾在維持個人防疫措施的情況下，可以放心參與各項戶外活動。

全台各國家公園陸續於各月份推出活動，以6月來說，陽明山國家公園推出「四季訪陽明」系列活動「蟲夏之夢—草山蝶紛飛」；太魯閣國家公園有「部落音樂會暨太魯閣族文化體驗活動」；台江國家公園有「來趣台江Fun Tour」假日解說專車，暢遊遊客中心、四草綠色隧道及安順鹽場等，從賞蝶護蟹、登山健走、假日市集、音樂會與部落小旅行，行程相當豐富，讓大家開心樂活遊。

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣