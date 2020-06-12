幫助貧困移工返鄉籌措旅費　徐國勇義賣新住民500顆越南粽

▲內政部長徐國勇12日在桃園市大園區幫助新住民慈善關懷協會義賣500顆越南粽，籌措移工返鄉旅費。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內疫情趨緩，內政部長徐國勇12日現身桃園市大園區新住民關懷協會義賣會現場，除現場包越南粽外還幫忙叫賣越南粽，徐國勇表示，協會理事長陳氏花日前寫信給他，希望幫忙義賣越南粽籌措旅費幫助貧困移工完成返鄉心願，因此欣然赴約；在徐國勇等人幫忙義賣下，現場500顆越南粽全數銷售一空，募得8萬餘元全數作為移工返鄉費用。

▲內政部長徐國勇贈送感謝狀給桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市新住民關懷協會為關懷貧困移工發起、移民署贊助，移民署透露，理事長陳氏花長期協助貧困移工，自費租下民宅作為移工「中途之家」，提供三餐與生活費，疫情爆發至今幫忙照顧上千位貧困移工，收容因機場停飛幫忙安置傷病或無處所居住移工。

▲內政部長徐國勇、立委黃世杰等人在義賣會場親手包越南粽。（圖／記者沈繼昌攝）

徐國勇上午10時30分出席義賣會場時指出，他收到協會理事長來信後立馬同意出席義賣，越南與台灣是亞洲少數會過春節與端午等節慶國家，其中越南粽外型呈現四方型與台灣傳統粽子三角形不同，越南粽裡面有糯米、綠豆與豬肉等，每顆重約1-2台斤重，在越南一顆可給全家人分享，也象徵團圓之意，感謝陳理事長愛心，也希望出席善心人士能伸出援手踴躍認購。

▲內政部長徐國勇等人聯手義賣500顆越南粽以籌措移工返鄉旅費。（圖／記者沈繼昌攝）

徐國勇隨後與立委黃世杰、移民署長邱豐光、桃園市副市長李憲明等人一起包粽子與幫忙義賣，其中徐國勇親手包的越南粽以1萬3千元高價由一見國際科技公司總裁陳瑞文購得，其他現場近500顆粽子則分由出席善心企業認購，短短半小時一掃而光，總計募得8萬8千餘元善款將全數捐助協會，作為移工返鄉旅費與生活費用。

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