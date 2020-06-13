魚池茶農捐13萬茶包挺防疫　徐國勇邀民眾赴日月潭拚經濟





▲徐國勇向南投魚池鄉農會致贈感謝狀。（圖／內政部提供，以下皆同）

記者袁茵／南投報導

南投縣魚池鄉農會號召茶農捐贈精心培植的13萬茶包給內政部，內政部長徐國勇13日特別到南投致贈感謝狀，感謝茶農在疫情艱難時刻相挺第一線，廣邀民眾到魚池鄉旅遊、購買聞名世界的日月潭紅茶，幫茶農紓困；至善園免費教學公益平台發起人楊岳修也率先響應購買60萬元的茶葉，並直接轉贈第一線防疫人員，為防疫及振興盡心力。

徐國勇表示，台灣之所以能守住疫情未擴散開來，主要因在國門、在社區投入上萬名辛苦的移民、民政、警政、消防人員，以最嚴謹的態度執行邊境管制、居家檢疫等工作，才能成功防堵疫情，讓國內疫情趨緩。此外，也要感謝民間以實際行動力挺政府，雖然政府資源有限，但各界的情義相挺，不僅補足第一線防疫需用物資外，更有茶包、西瓜、保健食品、營養補品、便當、保養品等，讓第一線人員能安心防疫，也紓解壓力。

徐國勇也提到，魚池鄉好山好水，種出的日月潭阿薩姆、紅玉等茶葉聞名世界，加上鄉內更有被CNN票選為「世界10大最美自行車道」的日月潭環湖公路，民眾只要做好勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩等個人防護措施，就可以放心到日月潭走走，品茶之餘欣賞湖光山色，順便購買茶葉及農特產品當伴手禮，不僅放鬆身心靈，同時也能活絡當地經濟。

內政部表示，徐國勇為感謝茶農相挺防疫，近期廣邀友人認購魚池鄉茶葉，獲得至善園免費教學公益平台發起人楊岳修率先響應，認購總價60萬元的茶葉，並表示要轉贈警消等一線防疫人員，讓徐國勇相當感動。

楊岳修先生開辦的「至善園」免費社區學園，在永和、新莊、三峽等地，援助貧困或遭受重大變故的民眾、關懷弱勢兒童協助課後輔導及提供獎助學金、關懷獨居老人及身心障礙人士福利，並配合政府推動各項社會福利服務工作，將愛散佈在社會各角落，這次幫助茶農紓困活動，楊岳修先生也義不容辭響應，期盼能夠拋磚引玉，鼓勵大眾消費，讓臺灣景氣能更快回溫。

徐國勇除了致贈茶農及友人感謝狀外，也特別化身觀光大使，推廣魚池鄉的旅遊及特色茶葉，希望民眾多多消費，在疫情趨緩時刻，共同拚經濟，讓百業復甦。

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