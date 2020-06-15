警察節報佳音　徐國勇：4.8億精進執勤裝備「更新、更好、更輕」

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇到警政署慶祝警察節。（圖／徐國勇臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢6月15日「警察節」，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都到警政署致意。內政部長徐國勇下午特別透過臉書表示，行政院已核定4.8億元經費推行「精進員警執勤安全方案」，讓執勤裝備更新、更好、更輕。

徐國勇表示，今日的警察節慶祝大會得來不易，警察同仁在疫情爆發的日子裡，除了原有的維護治安、打擊犯罪的業務之外，也全力支援了邊境管制、疫調、協尋居家檢疫及隔離失聯人員，以及查緝疫情假訊息、違法囤積防疫物資等工作。

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇到警政署慶祝警察節。（圖／徐國勇臉書）



徐國勇說，同仁們相當辛苦，他們是防疫國家隊之一的防疫英雄，而防疫以外，同仁們同樣在維護治安、打擊犯罪上，有優異的表現，「其中，在上個月，刑事局才偵破了史上最大宗、3千多公斤的走私毒品咖啡包原料。」

徐國勇承諾，警察會在第一線守護國人的安全，當民眾的靠山，而政府會是同仁最有力的靠山，讓同仁無後顧之憂。他說，政府會全力推動「警用無線電汰換更新專案」，編列預算進行整體規劃和分區汰換、啟用。

徐國勇指出，行政院已核定4.8億元經費推行「精進員警執勤安全方案」，透過更新、更好的裝備，增購更輕便警棍、拋射式電擊器和互動式情境模擬靶場等，透過更貼近真實情境的訓練，來提升警察的執勤安全。

▼總統蔡英文到警政署慶祝警察節。（圖／徐國勇臉書）



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