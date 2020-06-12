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財訊／從艋舺到天下第一部部長　翻轉徐國勇命運的兩班公車

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／郭瓊俐

從問政犀利的民意代表，到有「本土政論一哥」稱號的談話節目主持人，律師出身的徐國勇，一直給人口才便給、反應迅速的印象。轉換跑道擔任行政院發言人，因為屢戰群雄，讓他被冠上「大炮」封號；擔任內政部長後，因為函送警政署長陳家欽事件，再度成為具爭議的閣員之一，但在蔡英文總統力保下，續任內政部長。

「我的人生沒有一樣是按照我的規畫。」徐國勇苦笑著說。

親近徐國勇後很多人發現，他的私下作為與內心世界，與其在政壇的強悍形象，有很大的落差。他很照顧年輕幕僚，出事會一肩扛起擋子彈。他不間斷地捐錢行善，卻低調不多談。他的人生轉折充滿戲劇性，卻很少對外提及自己的故事。

請繼續往下閱讀...

國中畢業的公車　從就業到意外考上師專

在萬華土生土長的徐國勇，因為家貧，國中畢業後不能升學，母親已經為他找好工作，準備去印刷廠當撿鉛字的工人。就在畢業後等待上工前，因為最後1個月的學生票沒用完，為了不浪費月票，他搭上欣欣客運2號公車，那班車從萬華出發後，心想巡迴台北1圈再回到萬華。

但就在他從和平西路3段1路坐到和平東路2段，經過當時的省立台北師專時，突然想到一個表姊是女師畢業，印象中讀師專不用錢，就這麼巧，那天北師校門正貼出招考布條，剛好是報名最後1天。

徐國勇搭公車回到家，拿出畢業證書要去北師報名，但沒錢交報名費。那時父母已推著小攤車出門營生，他找不到父母，於是去跟伯父（僑委會副委員長徐佳青的爺爺）要了300元，再搭同一班公車去北師報名，沒想到就考上了。

搭上翻轉人生的第1班公車後，在師專選讀科系時，他自願選擇最冷門的啟智教育組。他回想起師專畢業展開環島旅行，在兩學分課程、為期兩週的旅途中，他竟然氣喘發作，因此全班搭乘的遊覽車，每到一個縣市，就開到當時的省立醫院讓他就診，「所以全國各醫院都有我的病歷，」他笑著說。

畢業後接下來服兵役，改變徐國勇的第2班公車也在此時出現。

為什麼氣喘還要服兵役？「我跟檢查的軍醫說我有氣喘，他說發作就可以報退，我就入伍了。」後來為何沒有報退？「我那時就想規規矩矩的當完兵，每天起床第1件事，是吞1顆治療氣喘的藥。」他沒有特意強調，自己是否有立志完成役期或其他堅強的故事。…(本文節自財訊609期，詳全文)

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