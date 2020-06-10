內政部公布29政黨未辦理財產申報　妙天「國會黨」不合格





▲妙天。（資料圖／記者徐斌慎攝）

記者袁茵／台北報導

內政部10日公布108年度政黨財務申報狀況，截至6月2日，包括民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、民眾黨、新黨、台灣基進等皆已完成申報，不過尚有29個未辦理申報，含悟覺妙天的國會政黨聯盟等23個政黨尚待補正，內政部給予1個月的改善期限，並於日前個別通知這些政黨，應於6月底前完成申報及補正，以免受罰。

內政部表示，108年度應辦理財務申報的政黨有118個，截至109年6月2日，有89個已提出申報，其中66個合格，合格率為55.9％，仍待補正的有 23個，尚未辦理申報有29個。這次財務申報不合格的23個政黨中，主要態樣包括未使用正確格式之書表、未於製表人及負責人等欄位簽章、未填申報日期及填報數字明顯錯誤等。

內政部指出，為使政黨財務公開透明，政黨有財務申報義務。依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向主管機關提出上一年度財產及財務狀況決算書表；政黨不為申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

108年度政黨財產及財務狀況申報情形已刊登於行政院公報，各政黨詳細申報內容將於今年7月15日公開於「政黨資訊網」，歡迎有興趣的民眾自行上網查閱。

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