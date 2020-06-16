時力推「黃標大賞」邀Youtuber投入公共議題　呱吉出任評審團長

▲時代力量舉辦「公民參戰黃標YouTuber 大賞」起跑記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

為了讓民眾擴大公共議題參與，時代力量發起「公民參戰黃標Youtuber大賞」活動，針對台灣正名、工時工資、高房價、反紅媒反滲透等四大主題徵選Youtuber影片，並由知名Youtuber呱吉、志祺七七等人擔任評審，希望鼓勵更多人運用影音平台討論公共議題，共同打造更好的公共討論環境。

時代力量黨主席徐永明、副秘書長高鈺婷、苗栗縣議員曾玟學、時代力量智庫執行長李兆立16日下午舉行「公民參戰-黃標Youtuber大賞」起跑記者會，邀請民眾針對4大主題拍攝影片投稿，提供獎金包括大獎新台幣3萬元、次獎1萬5000元、人氣獎2萬元，鼓勵民眾成為公民自媒體，投入公共議題討論。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者徐斌慎攝）



本次的評審包括公共議題Youtuber「圖文不符的志祺」、旅遊及生活Youtuber 「Erin's DiarY 艾琳的日常」、兩性及人際Youtuber 「SKIMMY 你的網路閨蜜」、Youtuber兼演員「菜浿梨子」、「流線傳媒」策略長沈貝怡、「法律白話文運動」站長楊貴智律師及時代力量智庫執行長李兆立，並推舉身兼Youtuber的台北市議員邱威傑擔任評審長。

徐永明表示，舉辦這項活動的初衷，是希望透過影音平台來促進正確資訊的傳播，進而改善整體公共議題的討論環境。他指出，有鑒於日前「黃標事件」讓公共議題的討論在YouTube平台上受到影響，因此時代力量設計獎項來鼓勵創作者繼續投入公共議題，希望能有越來越多的公民自媒體，一同用更有效的影音溝通方式探討公共議題。

徐永明強調，新聞媒體的自由以及品質的奮鬥，都是時代力量的責任與目標，更是立法院要處理的重點，除了法律與制度面外，時代力量也希望有更多公民記者、公民Youtuber能參與公共討論。

▲台北市議員邱威傑。（圖／記者徐斌慎攝）



邱威傑則表示，黃標是Youtube頻道為了怕政治敏感的問題，讓廣告主心生畏懼不敢下廣告，但其實會限縮影片者的創作空間，因此活動目的是要鼓勵Youtuber抱持「即便得到黃標也在所不惜」的態度，勇敢做出自己的影片，一起關心社會。

邱威傑說明，本次活動的徵件期間為7月1日至8月15日，參加者可從台灣正名、工時工資、高房價、反紅媒反滲透等四大主題中，挑選自己想做的題目製作成YouTube影片，評審團會依據「內容豐富度40%、影片觀賞性30%、正面引起討論性20%，創意表現10%」的標準來評選，將於9月公布得獎名單。

邱威傑指出，在獎項部分，活動將選出一名首獎，可獲得獎金3萬元；次獎選出三名，可得到獎金1萬5千元；人氣獎則選出一名，可領取獎金2萬元，得獎者同時能與評審團座談交流，分享Youtuber的寶貴經驗。

▼時代力量舉辦「公民參戰黃標YouTuber 大賞」起跑記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



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