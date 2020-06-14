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國二發現課本知識「落後網路10年」！唐鳳中輟了「跑大學旁聽2年」經驗神炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／PDIS: Public Digital Innovation Space）

▲唐鳳拍影片祝福畢業生。（圖／翻攝自YouTube／PDIS: Public Digital Innovation Space）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT貼文，討論唐鳳也跟一般人一樣揹了房貸「好平凡」，意外釣出本人親自解答。就有鄉民趁機開口「唐鳳政委可以幫我錄畢業影片嗎？」唐鳳欣然答應「沒問題，站內信和我說要寄到哪裡 XD」，並承諾會錄一個通用版的畢業影片。日前影片出爐，分成一般版與高教版，都公布在網路上，唐鳳也自曝曾是輟學生的經歷。

唐鳳日前錄製「給畢業生的一段話」，特別分成一般版本與高教版本，分別在11日和13日貼出，都發布在YouTube頻道「PDIS: Public Digital Innovation Space」。

請繼續往下閱讀...

首先看看一般版本，唐鳳表示，去年開始實施的12年國教新課綱，強調自發、互動、共好3個素養，目的就是讓學生自己決定要學什麼，學校、老師擔任從旁支持的角色，希望做到「一生一課表」，讓6-18歲的學生們都能找到自己的熱情、志向，成為一名「終身學習者」。

▲▼內閣總辭合照,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳國中時就決定自主學習，還跑到大學旁聽課程。（圖／記者李毓康攝）

高教版本影片一開頭，唐鳳則是想請大家一起促進地球的永續發展，她提到聯合國5年前曾發布「2030永續發展」方針，共17項目標，她最關心的則是第17項，也就是達成共同目標的夥伴關係。這項目標的目的，在於讓經濟、社會、環境達到共存，而不是為了其中一項，就犧牲掉其他價值。在她看來，促成永續發展的基礎之一，是如何面對「終身學習」這件事。

唐鳳在兩支影片中，都提到自己的求學經歷，在她國二的時候，全球資訊網剛出現，當時很多頂尖學者都很願意把正在思考的東西分享出來，她就發現，課本上的知識比起上網討論所學，竟然落後近10年，所以毅然決然離開國中、自主學習。她表示，之後再也沒有受到學門的限制，她可能為了解決一個問題，得看7個領域的材料。

不過唐鳳強調，這並不代表「學校」不重要，她說自己在中輟之後做的第一件事，就是「旁聽大學課程」，還花了2年聽了各式各樣的課。她回憶當時上過哲學課，遇到來自不同學門領域的學生，如果有越多不同學門的人，激盪的火花就會越精彩。

▲▼內閣總辭合影,唐鳳脫口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳希望畢業生都能找到「自己的星星」。（圖／記者李毓康攝）

唐鳳說，不論是網路學習或是課堂討論，都讓她覺得每一個學門都像天上的星座，因為星座的位置雖然是人為定義的，但實際上每個星星都很遙遠。所以，她認為學習的重點不是「進入哪一個學門」，而是「要解決什麼問題、想走向什麼地方」，朝著那個方向走，旁邊的星星就會是所需要的素材，「它們拼出來的樣子，就是屬於你的獨特樣貌。」

最後，她也給學生們畢業祝詞，「我祝福各位同學，在未來學習的路上，都能夠找到自己的星星，為了我們400多億光年之內的可見宇宙的永續，做出獨一無二的貢獻，讓未來透過你／妳而來臨。」

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