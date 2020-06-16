時代力量痛批外館名片拿掉「台灣」字樣：小英的台灣價值哪去了

▲時代力量臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／時代力量）

記者蘇晏男／綜合報導

外交部12日通電所有駐外館處，規定所有駐外人員統一名片格式，但在範例格式上未有「台灣」、「Taiwan」字樣，而這些舉措為延攬馬政府過去規定的最新做法，引發熱議。對此，時代力量16日在臉書就直批，「請問小英政府口口聲聲的『台灣價值』，到哪去了？」

外交部日前通電駐外館處，要求駐外人員名片統一格式，其中包括國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖例，但未同意使用「台灣」、「Taiwan」字樣，且據悉，該事由先引用100年8月時馬政府所發的外交部通電，藉此傳達這是延續過去規定的最新作法。

對此，時代力量表示，外交部引用馬政府時期的外交通電訓令所有駐外人員的名片格式，但未同意使用台灣，被認為是針對在名片上自行印製台灣的外交人員要求改正。

「請問小英政府口口聲聲的『台灣價值』，到哪去了？」時代力量直批，駐外人員代表國家在前線拚外交，難道在名片上印上「Taiwan」也不行？「這不是817萬的民意」。

時代力量指出，近年隨著香港反送中等國際事件，台灣的本土國家認同逐步上升，但執政黨在國家認同上立場反反覆覆、左顧右盼，在護照正名及華航更名議題上完全看不到「正名台灣」的堅定決心，只會搬出一堆理由推拖搪塞。

時代力量指責，政府現在竟然要求駐外人員的名片不能印上「Taiwan」，甚至要放上高度類似國民黨黨徽的國徽，此舉要教外交官為何而戰？為誰而戰？



時代力量質疑，更令人不解的是，總統蔡英文去年國慶演說及今年就職演說都引用「中華民國台灣」6字，到底這6字代表什麼？難道總統可以說「中華民國台灣」，外交官只能說「中華民國」？



時代力量對外交部此舉表達強烈不滿，並要求外交部對此提出完整說明並即刻更正；且也要求即將開議的立法院臨時會，必須要積極處理華航及護照正名公決案。

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