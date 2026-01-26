快儲水！　今「9縣市停水」區域一次看

▲台水呼籲，受影響用戶於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者陳俊宏／綜合報導

根據台灣自來水公司官網資訊，今天新北、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮9縣市部分地區將停水，影響時間最長可達10小時，提醒民眾提前做好儲水準備。

►各縣市停水資訊

新北市：

1/26 11:00-18:00 新北市/瑞芳區/五號路、基山街、山尖路、崙頂路、新山路、汽車路、祈堂路、金光路。

台中市：

1/26 08:30-18:30 台中市/神岡區/五權路、東洲一街、東洲三街、東洲二街、東洲路、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。豐原區/三豐路一段、仁洲街、文昌東街、文昌街、文昌西街、文賢街、東洲一街、東洲路、葫蘆墩一街、葫蘆墩三街、葫蘆墩二街、葫蘆墩五街、葫蘆墩四街、豐北街、豐原大道七段、豐洲路。

彰化縣：

1/26 11:00-16:00 彰化縣/彰化市/埔東街、埔陽街。

南投縣：

1/26 08:30-17:00 南投縣/草屯鎮/嘉興街、富林路二段、新生路、正德街、正氣街、正義街、正興街、民權一街、民權路、民生一街、民生三街、民生二街、民生路、虎山路。

雲林縣：

1/26 08:30-18:00 雲林縣/元長鄉/卓運村。共1個村里。

嘉義縣：

1/26 08:30-18:00 嘉義縣水上鄉龍德村部分用戶。

1/26 09:00-17:00 布袋鎮:見龍里、振寮里。

台南市：

1/26 08:00-17:00 台南市/楠西區/東勢里。共1個村里。

高雄市：

01-26 08:30-16:30 旗津區旗下里旗下巷(文正巷以西)。

01-26 08:30-17:30 高雄市/燕巢區/深水路。

花蓮縣：

01-26 13:00-17:00 花蓮縣/花蓮市/東興三街、東興二街、東興路、林園三街、林園二街。

►台水提醒停水注意事項

停水前至少6小時完成儲水，避免集中取水造成管線末端無水。

停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉損壞或引發火災。

若住家進水口低於地面，應關閉總表前制水閥，避免虹吸污染。

復水後先打開水龍頭排氣，恢復正常水流，如仍無水或水壓不足，可聯繫台水派員協助。