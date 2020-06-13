呱吉爆有人開價40萬要他談「大同案」　黃國昌：只會適得其反

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

網紅「呱吉」、台北市議員邱威傑日前爆料，指出有公關公司開價40萬，請他發表反對前時代力量立委黃國昌擔任大同獨董的影片與文章。對此，黃國昌13日受訪時表示，不管背後的影武者是誰，在媒體或網路上做這樣的操作只會適得其反。

邱威傑11日在直播中爆料，有利用假名的公關公司拿出40萬，要他在網路上帶風向，發表陸資入侵大同公司的嚴重性、反對黃國昌當大同獨董言論，讓他相當不以為然。他認為，不少網紅、名人都在談論大同案，一定有人收錢談論此事，直言「臭不可聞」。

黃國昌12日則在臉書表示，其實呱吉在兩個禮拜前就告訴他這件事，有人開價40萬，要呱吉發表反對他擔任大同獨董的影片與文章，提醒自己要小心。黃國昌說，呱吉的坦蕩讓他很感動，也因此自己什麼都沒說，不希望帶給他困擾。

▲黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌今受邀出席時代力量立委王婉諭與新北黨部於板橋聯合服務處的開幕茶會，他在受訪時表示，其實呱吉很坦蕩，兩週前已私訊他告知此事，自己聽了之後蠻感動的，因為讓他清楚地知道，呱吉不是會拿錢辦事的人，不管背後的影武者是誰，在面對有關公司治理、董事改選的事情，都應該認真討論該公司面臨的問題，以及公司到底需要什麼樣的獨立董事，才能為全體小股東爭取權益，在媒體或網路上做這樣的操作「只會適得其反」。

此外，黃國昌也提到，上週突然有大量的人頭帳號出征其他立委臉書，反對他擔任大同公司的獨立董事，讓他直言「這操作也拙劣的太離譜」，這件事如果跟他有關，機器人帳號應該到他的臉書留言，結果卻跑到其他立委臉書洗版，這對於台灣政府的公共治理或公司治理，都不是一件好事。

黃國昌強調，台灣的公共政策論述應該更深化與成熟，而不是像這種流於浮面、帶風向的網軍操作，這只會讓公共政策的討論更加淺碟化。

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