王婉諭繼苗栗、高雄後再插旗新北　黃國昌：時力已準備好邁向地方執政

▲黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

時代力量立委王婉諭12日上午與時代力量新北黨部於板橋舉行聯合服務處開幕茶會，這也是王婉諭繼苗栗、高雄服務處後，所成立的第三個地方服務據點。王婉諭表示，希望透過成立聯合服務處，能夠更直接地與民眾對接，將相關政策落實到新北市，期待讓時代力量強而有力的監督力量進入新北，讓新北成為一座真正能夠安居樂業的城市。

王婉諭12日上午與時代力量新北黨部於板橋舉行聯合服務處開幕茶會，並邀請前時代力量立委黃國昌、時代力量副秘書長簡智翔、時代力量副秘書長陳薇仲、時代力量新北黨部主委葉甄宜、時代力量新北黨部副執行長彭盛韶等人出席響應。

▲時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會。（圖／記者林銘翰攝）



王婉諭表示，新北市是全台灣人口最多的縣市，但高房價、空屋率、公共托育比例等問題，對比新北市長侯友宜在競選時曾說，希望讓新北市成為安居樂業的城市，實際上有相當大的落差。

王婉諭指出，時代力量今年大選在新北市獲得近20萬張政黨票，代表時代力量在新北市有相當的支持度，而自己注重的許多政策包括公共托育、改善勞動條件、居住正義、警消權益、議會透明等，也都與新北市息息相關。

王婉諭期許，透過成立聯合服務處，能夠更直接地與民眾對接，將相關政策落實到新北市，期待讓時代力量強而有力的監督力量進入新北，讓新北市成為一座真正能夠安居樂業的城市。

▲黃國昌出席「時代力量立法委員王婉諭Ｘ新北黨部聯合服務處成立茶會」。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌則表示，時代力量過去幾年在新北市的耕耘，最感謝所有的支持者跟志工們，都是時力最重要的後盾，他永遠不會忘記有一群可愛的志工們，過去陪伴著他在新北市各個角落努力爭取政黨票。

黃國昌指出，新北黨部的下一個階段，將努力深化城市治理與公共政策願景，也是時代力量在2022年要邁入地方遠舉前，必須做好的功課，時代力量已經準備好要邁向地方執政，虛妄更多的支持者、黨員與志工都可以一起努力。

時代力量黨主席徐永明日前提出財務透明、責任分工、議員席次、政黨票倍增等4項「時力2.0」的目標，徐永明則期許，2022年時代力量在全台的議員席次能倍增達到30席，並積極爭取地方執政的機會。此外，在2024年的目標則希望政黨票倍增為200萬，讓時代力量在立法院的能量更充足，有更多立委能夠為民發聲。

目前擔任時代力量立法院黨團幹事長的王婉諭出身苗栗，她除了與時代力量苗栗縣議員宋國鼎、曾玟學共同成立聯合服務處外，更南下高雄與時代力量高雄市議員黃捷、林于凱於鳳山成立聯合服務處，如今又在新北市開設服務處，顯示時代力量佈局2022地方選舉的意味相當濃厚。

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