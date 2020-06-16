蔡英文衝九份拚觀光　侯友宜結盟馬祖台東推「海陸空」互惠旅遊

▲新北、馬祖、台東推出互惠旅遊記者會。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

針對總統蔡英文16日上午參訪新北市九份振興經濟，由經濟部長沈榮津、行政院長蘇貞倉陪同，觀光客搶拍超熱門。同時，新北市長侯友宜、連江縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴結盟共推旅遊，輸人不輸陣，拚觀光也拚場。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌下午2時率領團隊前往九份消費，品嚐當地有名的芋圓、草仔粿，以行動行銷後疫情時代的觀光。對此，侯友宜表示，謝謝政府官員願意到新北市振興經濟、帶動觀光與促進消費，他非常歡迎，讓新北市夜市、傳統市場帶動更多商機。

同一時間，新北市府正在與連江、台中縣府簽署旅遊合作，推出「夏日333，一起看海趣」互惠旅遊，主打3個有海縣市、3種夏日風情、3種不同遊程，體驗「陸」遊新北、「海」至馬祖、「空」到台東。

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