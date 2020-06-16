國民黨狂喊上釣魚台　蔡英文邀「中國大陸施壓」時護主權也一起來！





▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／新北報導

國民黨立委近日卯起來狂打釣魚台議題，狂邀總統蔡英文上釣魚台護主權。對此，總統蔡英文16日受訪時反邀國民黨立委面對中國大陸打壓時，維護主權也能一起來，她更反擊指出，國民黨立委常把歷史錯置在不同的時空上。

蔡英文16日下午在蘇貞昌以及經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍等陪同下，前進九份老街拚觀光，同時也將到九份青雲殿參拜祈福。

面對國民黨狂嗆上釣魚台護主權，蔡英文受訪時重申，「釣魚台是中國民國領土、主權範圍所及，我們立場是擱置爭議，跟理念相近國家共同開發，這一次事件我們中央政府會就情勢審慎處理，一方面維護主權、一方面注意到區域和平穩定。」

媒體追問，藍營狂喊護主權，是否應該也在面對中國大陸打壓時同樣保持「護主權」立場？蔡英文回應，這樣說很好，「確實也是這樣，維護國家主權，政府責無旁貸，我們也希望其他政黨，全體的國人大家一起幫忙，國家主權維護上面應該全體一致一起來做。」

至於蔣萬安嗆陳其邁不敢在釣魚台辦「釣魚比賽」，蔡英文反擊，「我覺得國民黨立委常常把歷史上發生的事，錯置在不同時空上。」黨政人士補充說明，今天的國際情勢，以及事件的原因與影響，都與馬政府當時不同，這也是為何蔡英文會說國民黨立委的嗆聲是時空錯置。

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