快訊／狂被問「接副閣揆」　沈榮津求饒回應了！





▲經濟部長沈榮津陪同總統蔡英文參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／新北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌16日到九份老街參觀，逛老街拚振興，同時也將針對外界關心之高雄市長補選、振興方案等議題，做出最新回應。經濟部長沈榮津也陪同總統及院長行程，面對媒體頻頻追問是否要接任副閣揆位置？他求饒回應，「我沒有被告知啦！」

蔡英文16日下午在蘇貞昌以及經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍等陪同下，前進九份老街拚觀光，同時也將到九份青雲殿參拜祈福。

行政院副院長陳其邁確定將代表民進黨參選高雄市長補選，而空下來的副閣揆缺誰要接任？沈榮津呼聲相當高。沈榮津16日面對媒體頻頻追問，他求饒苦笑回應，「我沒有被告知啦！」他強調，今天出席活動就是來陪總統、院長逛老街拚經濟振興。

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