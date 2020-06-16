蔡英文揪蘇貞昌逛九份老街　這件事讓她求饒：是很大挑戰！

記者蔣婕妤／新北報導

隨著疫情趨緩，政府7月將推出三倍券振興經濟，總統蔡英文16日先揪行政院長蘇貞昌到九份老街吃吃喝喝拚觀光。她受訪時笑稱原本想說午餐不能吃，但又忍不住把涼麵吃光，「等一下面對美食是很大挑戰！」





▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝，下同）

蔡英文16日下午和蘇貞昌以及經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍一起前進九份老街拚觀光。蘇貞昌受訪時表示，總統非常關心經濟振興，如今防疫有了階段性的成果，疫情舒緩後，要鼓勵民眾走出門過防疫新生活、刺激經濟，新北市九份地區是國內知名景點，今天特別來走走，就是要帶動經濟發展。

蔡英文說，九份是自己很喜歡的地方，不過已經有很長一段時間沒來，平常就交待幕僚有時間要到九份走走，「疫情期間當然是九份受到比較大的影響，我也希望疫情結束後到這裡走走，一方面讓我舊地重遊，一方面跟院長一起，鼓勵大家多出來消費四處走走、到處吃到處買，經濟很快就能振興，謝謝院長跟我一起來，他對新北很熟！」

蔡英文還笑著透露，九份美食很多，今天中午原本想說不要吃午餐，但涼麵太好吃不小心就吃完一整碗，「等一下（吃很多美食）是很大的挑戰！」

此外，談到三倍券將上路，網購白名單及拿來繳學雜費引發熱議。蘇貞昌回應，三倍券重點在振興經濟、鼓勵民眾出門消費，政府規定就是盡量讓人民方便，甚至連拿來繳費都是許可的，不過因為各廠商紛紛加碼，還是直接拿出來消費比較划得來。

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