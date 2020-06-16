逛九份沒邀新北大家長　蔡英文：侯友宜市政太忙…但「很謝謝他」

記者袁茵／新北報導

總統蔡英文16日在行政院長蘇貞昌等人的陪同下，至新北市九份大啖芋圓拚觀光，然而新北市長侯友宜卻在當天表達，自己事先並不知情。對此，蔡英文16日下午受訪時提到，因為侯友宜平時市政很忙，所以沒有邀請對方。

面對蔡英文要到新北九份，侯友宜16日上午表示，謝謝政府官員願意到新北市振興經濟、帶動觀光與促進消費，很歡迎無論是中央或各縣市的官員們，到新北市消費時都帶著滿滿的支持，讓新北市夜市、傳統市場因為他們的來臨，帶動更多商機。

至於為何沒有受邀陪同，侯友宜表示，他沒有收到邀請，是看報紙才知道總統要來，但他同時間也有市政行程。

到了下午，被問到怎麼沒邀請侯友宜？蔡英文16日下午受訪時說，因為侯友宜平常市政很忙，所以沒有邀請，但有在電視上看到侯友宜表達歡迎之意，很感謝對方，中央、地方一起合作努力，經濟很快就會復原，「一起來拚經濟發展！」

而行政院長蘇貞昌也補充，今天跟蔡英文到地方走走買買，他知道侯友宜很忙碌，但謝謝對方的歡迎。

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌參觀九份老街。（圖／記者林敬旻攝）

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