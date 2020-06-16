日月潭外來種魚虎很凶猛…原生魚遭抄家滅族　漁會找「大尾鱸鰻」來治牠

▲日月潭漁民多年來，很頭痛的外來種「魚虎」入侵大事，漁業署找來專家學者，放流千條鱸鰻，啟動生物「相剋」防治幫漁民釣客解憂。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投日月潭水庫是全台唯一，不靠近海濱卻獨有高山淡水漁業「日月潭區漁會」組識。可惜近年來漁民捕捉到的大魚，都是兇猛強勢「外來種」，例如，俗稱「魚虎」體大、肉質不佳泰國鱧。外來種魚群如此「攻城掠地」，日月潭奇力魚、曲腰魚，漁民幾乎捕不到。

日月潭區漁會鼓勵漁民，以路亞釣等方式捕捉外來種的兇猛魚群，無奈日月潭湖水那麼大，那釣撈的「完」。更有觀光客數十年前以訛傳訛，指日月潭有恐怖的「食人魚」，觀光遊客要小心一點。

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據日月潭資深張姓漁民表示，日月潭的水域環境，根本不適合「食人魚」存活，只是早年不知何故，撈捕獲到幾隻，研判是有心人「放生」帶來的，但外來的強勢魚種，近年子孫繁衍眾多，的確讓很多漁民很頭痛。

以最兇猛的泰國鱧為例，漁民表示近年常捕撈到。清華大學生命科學系教授曾晴賢表示，日月潭是引隧道水的離巢水庫，早年有溪流時原生的強勢魚種就是「鱸鰻」，計畫與漁業署、南投縣府農業局及日月潭區漁會，在日月潭「月牙灣」漁會示範箱網漁業水域，放養近千隻大大、小小的「鱸鰻」，期盼採用「天敵」生物防治來剋制外來種魚群。

曾睛賢表示，日月潭漁民看泰國鱧，越捕越大條，很擔心怎麼網捕、撈釣都無法防治，他建議人工繁殖「鱸鰻」，下午放流的鱸鰻魚苗，最大尾的約20台斤，小小的鱸鰻也有1台斤左右，會長期監測生物防治成效，並在其他淡水湖水域推廣。

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