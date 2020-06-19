▲▼日月潭國際扶輪社募款5萬元美金，贊助南投縣推動C肝篩檢。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為擴大C型肝炎篩檢對象，南投縣府積極與民間團體合作，日月潭國際扶輪社發動募集國內外社友愛心，及爭取國際扶輪全球獎助金，熱心挹注5萬元美金，幫助南投縣民做C型肝炎篩檢，約有7500位縣民可受惠，由副縣長陳正昇頒發感謝狀，肯定國際扶輪社的愛心，也呼籲鄉親多加利用。



捐助感謝儀式，縣府衛生局長黃昭郎、縣議員賴燕雪、曾振炎、國際扶輪社3462地區總監黃進霖、日月潭國際扶輪社社長黃錦雲及縣內8大分社成員代表等貴賓都到場共襄盛舉。



副縣長陳正昇表示，癌症是南投縣及全國十大死因之首，另外慢性肝病及肝硬化也列十大死因的第10位，由於肝病患者初期多數沒有明顯病徵，所以希望透過加強篩檢來找出病患。感謝日月潭國際扶輪社的捐款贊助，也希望鄉親能多注意身體狀況，踴躍參加篩檢，早日發現及早治療。

目前健保署已將C型肝炎全口服新藥納入健保給付，治癒率可達97%以上且副作用低、療程短，對於罹患C型肝炎的民眾，更是一大福音。





日月潭扶輪社黃社長表示，服務人群是扶輪社的宗旨之一，配合政府在2025年前終結C肝的政策，扶輪社集結各分社力量，並申請國際扶輪全球獎助金，此次共籌募到5萬美金投入南投縣的C肝篩檢工作。而黃總監則指出，今年國際扶輪社在中部地區共推出7個計畫，都是用來贊助C肝篩檢，希望達成終結C肝的使命。



衛生局於會中說明C型肝炎篩檢的各項執行情形，並由信義鄉衛生所主任史皓暐簡報，原鄉地區的工作實務及C肝臨床治療狀況。會中並邀請到C肝患者張先生現身說法，50多歲的他表示，是在中寮衛生所排隊買口罩時受邀參與C肝篩檢，篩檢完才發現自己竟然有C肝，治療前常會感覺疲倦、精神不濟，治療後身體狀況變好了，真的改善很多，他特別表達對衛生所及南投醫院的協助和感謝。



衛生局指出，107年南投縣有364人死於肝病，縣府會持續透過醫療院所門診、社區健康篩檢活動等成人預防保健服務加強BC型肝炎篩檢，此次扶輪社善款捐助之C型肝炎篩檢年齡層為40-69歲南投縣民（信義鄉配合中央原鄉全治規劃為30到75歲），為避免重複篩檢，以未符合109年中央成人預防保健BC型肝炎篩檢及未曾篩檢過C型肝炎之民眾為補助對象，以善用社會愛心及節省醫療資源。



衛生局指出，截至6月3日已篩檢2840人，陽性有107位，陽性者由醫療院所及衛生所積極輔導就醫追蹤，其中7位已開始用藥，11位排除，其餘個案持續追蹤中。

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