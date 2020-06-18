南投縣府補發「活潑可愛獎」家人哭斷腸　6歲童幫阿嬤採蕃茄翻車…已回主懷

▲▼南投縣信義鄉松姓幼兒園男童，天黑心急上山去幫阿嬤採蕃茄，返家途中農用搬運車翻車身亡。縣長林明溱及校長伍約翰到松家慰問，並頒給松童結業證書。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉年僅6歲的同富國小幼兒園大班男孩松凱文，日前摸黑幫70多歲高齡的阿嬤採收蕃茄，下山途中搬運車意外失控翻覆，松阿嬤摔出車外當場昏迷，小男孩不幸壓在車下無生命跡象，在山下約好收蕃茄的菜車駕駛等不到人，警覺上山查看才被發現，如今小男孩停靈在家，松阿嬤仍住加護病房，全家陷人愁雲慘霧。



南投縣長林明溱得知，特別指派特助林儒彬及教育處副處長王淑玲，前往信義山區松家慰問，同富國小師生也以松凱文幼兒園學習照片布置靈前，校長伍約翰並為來不及參加結業典禮的松凱文，帶來結業證書和畢業獎狀、獎品，信義鄉代李國源和同富國小家長會長，也陪同到松家關心。



林儒彬代表林縣長致贈6萬元慰問金，並替林縣長表達縣府持續照顧松凱文就讀小一的姊姊，及未滿周歲小弟弟，未來成長就學的決心。松爸爸松建民親手為長子挖掘墓穴，得知縣府來慰問趕忙回家，和已哭得紅了眼眶妻子，面對縣府團隊的關心，不善言詞的兩夫妻，不斷鞠躬致謝。

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倆夫妻提起仍在加護病房的松家阿嬤，松建民臉沉心痛的直說，他媽媽頭有瘀血、髖骨骨折。當晚翻車案發時，阿嬤雖急忙跳車閃避橫禍，摸黑中負重傷，想找金孫下落。目前阿嬤傷勢還算穩定，只是想起乖孫，就非常難過，情緒起伏特別大。



王淑玲副處長指出，同富國小已經啟動團體及個別諮商機制，分別針對松凱文的班級孩童及松家長女積極輔導，希望經過這次創痛的小朋友，都能早日走出心理陰霾。

校長伍約翰表示，松凱文幼兒園結業，獲得的是「活潑可愛獎」，雖然小凱文有弱視和近視，但很樂觀人緣特別好，意外發生當晚，貼心的凱文見已7點多，天黑了阿嬤還沒回家，就自己騎腳踏車，摸黑到離家幾百公尺的蕃茄園幫阿嬤採收，沒想到這麼懂事的孩子，會橫遭車禍意外，實在讓人感嘆。



縣長特助林儒彬也表示，松家平時就是阿嬤和媳婦照顧松凱文和姊弟3人，松爸爸則遠赴台東修築步道，辛苦打工掙錢，一家人活得不寬裕，卻很努力、很踏實，發生這次不幸，相信在縣長林明溱承諾下，縣府和學校一定會持續關心，協助松家度過難關。

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