　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投縣府補發「活潑可愛獎」家人哭斷腸　6歲童幫阿嬤採蕃茄翻車…已回主懷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南投縣信義鄉松姓幼兒園男童，天黑心急上山去幫阿嬤採蕃茄，返家途中農用搬運車翻車身亡。縣長林明溱及校長伍約翰到松家慰問，並頒給松童結業證書。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣信義鄉松姓幼兒園男童，天黑心急上山去幫阿嬤採蕃茄，返家途中農用搬運車翻車身亡。縣長林明溱及校長伍約翰到松家慰問，並頒給松童結業證書。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉年僅6歲的同富國小幼兒園大班男孩松凱文，日前摸黑幫70多歲高齡的阿嬤採收蕃茄，下山途中搬運車意外失控翻覆，松阿嬤摔出車外當場昏迷，小男孩不幸壓在車下無生命跡象，在山下約好收蕃茄的菜車駕駛等不到人，警覺上山查看才被發現，如今小男孩停靈在家，松阿嬤仍住加護病房，全家陷人愁雲慘霧。

南投縣長林明溱得知，特別指派特助林儒彬及教育處副處長王淑玲，前往信義山區松家慰問，同富國小師生也以松凱文幼兒園學習照片布置靈前，校長伍約翰並為來不及參加結業典禮的松凱文，帶來結業證書和畢業獎狀、獎品，信義鄉代李國源和同富國小家長會長，也陪同到松家關心。

林儒彬代表林縣長致贈6萬元慰問金，並替林縣長表達縣府持續照顧松凱文就讀小一的姊姊，及未滿周歲小弟弟，未來成長就學的決心。松爸爸松建民親手為長子挖掘墓穴，得知縣府來慰問趕忙回家，和已哭得紅了眼眶妻子，面對縣府團隊的關心，不善言詞的兩夫妻，不斷鞠躬致謝。

▲▼南投縣信義鄉松姓幼兒園男童，天黑心急上山去幫阿嬤採蕃茄，返家途中農用搬運車翻車身亡。縣長林明溱及校長伍約翰到松家慰問，並頒給松童結業證書。（圖／南投縣政府提供，下同）

請繼續往下閱讀...

倆夫妻提起仍在加護病房的松家阿嬤，松建民臉沉心痛的直說，他媽媽頭有瘀血、髖骨骨折。當晚翻車案發時，阿嬤雖急忙跳車閃避橫禍，摸黑中負重傷，想找金孫下落。目前阿嬤傷勢還算穩定，只是想起乖孫，就非常難過，情緒起伏特別大。

王淑玲副處長指出，同富國小已經啟動團體及個別諮商機制，分別針對松凱文的班級孩童及松家長女積極輔導，希望經過這次創痛的小朋友，都能早日走出心理陰霾。

校長伍約翰表示，松凱文幼兒園結業，獲得的是「活潑可愛獎」，雖然小凱文有弱視和近視，但很樂觀人緣特別好，意外發生當晚，貼心的凱文見已7點多，天黑了阿嬤還沒回家，就自己騎腳踏車，摸黑到離家幾百公尺的蕃茄園幫阿嬤採收，沒想到這麼懂事的孩子，會橫遭車禍意外，實在讓人感嘆。

縣長特助林儒彬也表示，松家平時就是阿嬤和媳婦照顧松凱文和姊弟3人，松爸爸則遠赴台東修築步道，辛苦打工掙錢，一家人活得不寬裕，卻很努力、很踏實，發生這次不幸，相信在縣長林明溱承諾下，縣府和學校一定會持續關心，協助松家度過難關。

弱酸性呵護敏感肌

【更多新聞】

獨／萬人泳渡日月潭喬不定　邵族人喊冤：不是不給辦！為什麼挑我們祖靈祭

南投最高最深雙龍瀑布「七彩吊橋」　20日啟用！觀光安全先到位

日月潭外來種魚虎很凶猛…原生魚遭抄家滅族　漁會找「大尾鱸鰻」來治牠

ET快訊
獨／新北驚爆校園霸凌！遭羞辱「破X」...國1女崩潰自殘　媽
安倍宣布將先鬆綁4國入境限制　網傻眼：台灣呢？
快訊／高雄某大學內「驚見棄嬰」！送醫不治死亡
快訊／國1北上「5車連環撞」！　車流塞爆6公里
吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒答應求婚…準老公是朱家外甥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳紓困「大學生領9000元」連發3個月！　教育部回應了

月經來！她超市買41cm衛生棉　男友驚呼「你是大屁股喔」...下場慘了

夏至「日環食」全台天氣攻略來了　西半部沿海、離島觀測機率最高

台中貴為第二大城卻沒動物園？　在地人曝秘辛：二戰前曾有

在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展

南投縣府補發「活潑可愛獎」家人哭斷腸　6歲童幫阿嬤採蕃茄翻車…已回主懷

日狂銷200萬台料理神器！全聯限量1萬台「34折換購」手刀開搶

「十足目虹彩病毒」入侵全台...屏東7蝦場淪陷！確診蝦全數被銷毀

超好奇色情IG「免費看裸照」連結！工程師實測揭密　她一看怒了：盜圖可恥

端午連假將湧「報復性出遊潮」　高公局揭南下、北上國道好走時段

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

網傳紓困「大學生領9000元」連發3個月！　教育部回應了

月經來！她超市買41cm衛生棉　男友驚呼「你是大屁股喔」...下場慘了

夏至「日環食」全台天氣攻略來了　西半部沿海、離島觀測機率最高

台中貴為第二大城卻沒動物園？　在地人曝秘辛：二戰前曾有

在台灣找到靈感反觀生命！荷蘭藝術家Karin Janssen來台首度個展

南投縣府補發「活潑可愛獎」家人哭斷腸　6歲童幫阿嬤採蕃茄翻車…已回主懷

日狂銷200萬台料理神器！全聯限量1萬台「34折換購」手刀開搶

「十足目虹彩病毒」入侵全台...屏東7蝦場淪陷！確診蝦全數被銷毀

超好奇色情IG「免費看裸照」連結！工程師實測揭密　她一看怒了：盜圖可恥

端午連假將湧「報復性出遊潮」　高公局揭南下、北上國道好走時段

GUCCI用再生尼龍打造全新可持續系列　「反光感老花」單品很潮！

疫情、紓困影響都不怕　36家國銀壓力測試全數過關！

紅色警戒！花蓮高溫39度　衛生局呼籲牢記預防熱傷害三要訣

解放軍機連3天擾台　陸委會：無助兩岸關係發展

視清寒榮民眷、遺孤如親人　榮民之女連續3年捐贈營養品、慰問金

金曲歌王傳「私處血染床單」驚悚意外　歌迷電話瘋狂灌爆唱片公司

「印度寶傑」理智斷線嗆爆中國來賓：我們將不擇手段建路、建橋、建隧道

《莒光園地》女主播介入少校婚姻！2度偷情被抓包還嗆：正宮該好好檢討自己

中職／陳晨威打擊想太多　改排9棒鬆一下

嘉義中埔和興社區年包萬顆粽　分送獨居弱勢戶

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

屏縣府為女童侵犯案槓隋棠 　潘孟安怒了

快訊／新增境外移入　指揮中心1500臨時記者會

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

清心都誰在買？　網曝4飲料無敵

學生「上呼吸道症狀群聚」！　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

即／全國第一！澎湖縣每人可領「500元現金」

水星逆行來了！12星座「7日運勢」公開

儲蓄險利息=銀行3倍　人妻被推：7月停賣

一定開罰！「孟加拉郭董」染新冠返台　中市府改口了

16歲男友無照挨譙　網美嗆「很多人未滿18開」喊告

更多熱門

相關新聞

李英宏穿APUJAN自詡「東方台」

李英宏穿APUJAN自詡「東方台」

台灣設計師品牌APUJAN詹朴信義微風期間限定店於今（18日）開幕，請到藝人李英宏擔任一日品牌大使，與詹朴同屬「悶騷派」的兩人，雖見過幾次，卻還是免不了害羞場面。而李英宏首次穿上APUJAN服飾，不改濃厚台味氣息，更自詡為「東方台」。

軍人騎機車「犁田」　路殺母石虎仍不離不棄

軍人騎機車「犁田」　路殺母石虎仍不離不棄

肇事逃逸罪要滿足哪些要件？

肇事逃逸罪要滿足哪些要件？

獨／橫泳渡日月潭日期喬不定

獨／橫泳渡日月潭日期喬不定

2車碰撞車主、駕駛「同名同姓」！警做筆錄驚呆

2車碰撞車主、駕駛「同名同姓」！警做筆錄驚呆

關鍵字：

南投信義車禍急難救助

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

3個月前猛抗議！「基地台真要拆」居民崩潰

中印激戰6小時！血腥戰場曝

屏縣府為女童侵犯案槓隋棠 　潘孟安怒了

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面