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南投6歲童幫阿嬤採番茄…被搬運車「壓破頭顱」亡！爸心痛親手挖墳　媽哭紅眼

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▲▼南投農用車翻覆！6歲孫遭壓「頭顱破裂」亡。（圖／記者張弘昌翻攝）

▲南投農用搬運車翻覆！6歲孫遭壓「頭顱破裂」亡。（資料圖／記者張弘昌翻攝）

記者張弘昌、戴若涵／南投報導

南投縣信義鄉台21線15日晚間發生一起死亡事故！一名年僅6歲的男童松凱文摸黑幫高齡70多歲的阿嬤採收番茄，孰料，搬運車卻在下山途中失控翻覆，阿嬤當場摔出車外昏迷，男童則被壓在車下「頭顱破裂」身亡。男童雙親聞死訊難忍心痛，松父更親手為愛兒挖墓，令人鼻酸。

據了解，松家經濟不寬裕，松父為了養家遠赴台東修築步道賺錢，平時家中3個孩子就由松家阿嬤、松母負責照顧，意外發生當晚7時許，男童見阿嬤還沒回家，騎腳踏車摸黑到離家數百公尺的番茄園，要幫阿嬤採收，孰料，返家途中卻遇上死劫。

松家夫妻透露，當晚翻車時，母親急忙跳車，頭部有瘀血、髖骨骨折，想起孫子忍痛摸黑找人，目前人雖然傷勢穩定，但仍在加護病房觀察中，除此之外，只要一想到孫子就悲痛難忍，情緒起伏相當大。

松父傷心地為兒子親手挖掘墓穴，得知南投縣政府派員前來致贈6萬元慰問金，連忙趕回家，見到眼眶紅了的妻子，一起向外界致謝；至於校方則是感嘆，男童個性樂觀、人緣很好，沒想到這麼懂事的孩子卻碰上此事，與家人天人永隔。

▲▼南投縣信義鄉松姓幼兒園男童，天黑心急上山去幫阿嬤採蕃茄，返家途中農用搬運車翻車身亡。縣長林明溱及校長伍約翰到松家慰問，並頒給松童結業證書。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府派員到松家慰問。（圖／南投縣政府提供）

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