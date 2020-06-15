振興南投觀光！　百輛遊覽車+500觀光客日月潭大會師

▲新冠肺炎疫情解封，南投縣觀光業者集結500名遊客及百輛遊覽車、廂型客車，齊聚日月潭大會師及搭船遊湖。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

500名遊客，加上百輛遊覽車、9人座廂型車，15日下午在日月潭中興停車場大會師。南投縣長林明溱、立委許淑華、馬文君及南投縣遊覽車公會等觀光業者，與滿場遊客大跳「解封」勁舞熱身，啟動「樂活新南投、防疫安心快樂遊」光球，向全國遊客伸出熱情雙手，邀請大家優先選擇到最「健康安全」的南投縣觀光旅遊。

縣長林明溱指出，近期新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，中央疫情指揮中心7日宣布「解封」，社會大眾逐步恢復正常生活狀態。南投縣政府與觀光旅宿業者，繼疫情期間超前部署，推出「防疫森呼吸」、「安心旅宿」等具體作為後，如今因應疫情解封，更配合「安心旅遊補助」及振興券，積極規劃推出系列觀光優惠措施。

在日月潭國家風景區管理處、南投縣遊覽車公會、日月潭區域觀光聯盟、南投縣渡船遊艇商業同業公會、南投縣民宿協會等團體的共同努力下，讓南投縣迎來第一波500名遊客，除所搭乘的12輛遊覽車，更集結總計多達50輛遊覽車及50輛9人座廂型車，齊聚日月潭中興停車場，大家興奮的高喊「好久不見」！觀迎來南投觀光旅遊。

縣長林明溱除以地主身分親自歡迎，也邀請各觀光產業代表共同簽名會師，高分貝號召全台各地民眾力挺南投觀光。到南投縣觀光旅遊的500人旅行團，上午先前往參訪南投的觀光工廠，下午則在日月潭大會師後，搭乘遊艇遊湖暢遊日月潭。

林明溱縣長表示，疫情已趨緩並解封，歡迎大家來南投觀光，縣府也將配合中央「安心旅遊補助」以及振興券等措施，結合縣內各觀光產業提出相關優惠好康及加碼活動，尤其是6月20日更是全台最新最長最深的雙龍瀑布七彩吊橋開幕的大日子。

縣府為推動部落觀光將舉辦「依希岸部落觀光嘉年華」，7月也將推出超值的中台灣好玩卡景點暢遊版，10月更有比往年更盛大的南投世界茶業博覽會，非常歡迎各地遊客來南投暢遊與消費。

泡沫細緻減少拉扯肌膚

【更多新聞】

幕後破案英雄蔡奇男 南投警局再度獲全國刑事「鑑識楷模」殊榮！

越女懷孕「記憶變差」遺失護照逾期停留 主動投案獲搭「首發包機」返國

大甲媽祖出巡牽紅線 超市「紅利5倍送」再抽百枚媽祖過火加持金牌