鼻酸！　南投農莊主廚車禍亡　3歲么兒問「爸爸怎麼一直在睡覺」

▲南投縣魚池鄉李姓青年探視幼子途中不幸車禍身亡，縣長林明溱之子林儒彬，以縣長私人特助身分致贈慰助金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣魚池鄉李姓年輕慈父，心繫就讀幼兒園一雙幼子，日前工暇冒雨趕路探望途中，不幸路滑車禍意外身故，留下突然失怙的5歲、3歲兒及妻子，全家橫遭變故陷入愁雲慘霧。縣長林明溱獲悉立刻裁示教育處，以最高額6萬元提供慰問金，並持續協助2名幼兒漫漫成長求學之途。

教育處處長陸正威指出，李姓家長年紀輕輕就是知名農莊主廚，和也在飯店服務的妻子，生養就讀幼兒園2個兒子。他們本來是個再美滿幸福不過的平凡小家庭，不料卻在一場午後大雨車禍事故中，奪走李姓家長的寶貴生命，才3歲李家么兒，不懂父親再回不來，還頻頻問母親「爸爸怎麼一直在睡覺」，聞之令人唏噓。

林縣長之子林儒彬，也以縣長私人特助身分，代替縣長關心慰問家屬，鼓勵年幼失親的小朋友堅強及努力讀書上進。縣府教育處長陸正威在魚池國小校長廖志家陪同下，到大雁村2名不幸意外喪父，就讀幼兒園的李姓小朋友家探望，先向身故李姓家長捻香，並由林儒彬代表縣長林明溱遞交李妻，林縣長親核的慰問金。

教育處處長陸正威表示，縣長林明溱關心縣內清寒家庭學子，不僅要求教育處主動調查，全縣弱勢家庭亟待援助的孩子，並經常性給予慰助金幫助減輕家計負擔；更對像李家般突遭變故家庭及幼兒特別關心疼惜，希望有更多社會善心企業、人士，不斷支持挹注縣府慈善基金，才能讓縣府有心也有力，帶頭及時伸援，橫遭不幸的家庭與孩子，協助他們度過難關。

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