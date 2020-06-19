關心困境學生家庭！　林明溱「走透透」發放慰助金

▲▼南投縣長林明溱全縣「跑透透」，親頒清寒學生慰助金，捧著學生的「感謝卡」滿臉安慰的說，一定要持續擴大這麼做！（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣縣長林明溱關懷弱勢、急困學生家庭，要求教育處落實「安心向學」專案，19日縣長在議會總質詢結束後，親自到埔里鎮育英國小等，關心埔里鎮、仁愛鄉及國姓鄉共9校15位困境家庭學生，發放慰助金每人3萬元，林縣長勉勵孩子們要安心向學，認真學習，未來能貢獻社會，回饋鄉里。

南投縣長林明溱日前親睹，貧寒國一生孝心助母餵鹿斷指的憾事，為了讓縣內的學子都能有一個安心學習的環境，啟動清寒學生救助方案，幾乎全縣跑透透。縣長到炎峰國小親頒草屯、名間22個清寒家庭學生慰助金，林縣長捧著厚厚一大疊孩子親筆感謝卡，滿臉安慰的說，一定要持續擴大這麼做！

縣長林明溱對於學習中的孩子家庭狀況特別關心，認為學習中的孩子應安心、放心、無慮的在學校學習，所以對於清寒家庭的學生特別關懷，特別指示教育處規劃設立經常性救助方案，協助學生家庭度過的迫切性困境，每戶核發3萬元慰助金。

經教育處普查後，全縣共有100多個學生家境困難急需幫助，林縣長隨即匯集社會各界資源，巡迴各鄉鎮發放慰助金，給這些家境困難急需協助之家庭，19日最後一站到埔里鎮育英國小發放埔里鎮、國姓鄉及仁愛鄉等最後15位學生家庭慰助金。

立委馬文君也加碼發放小紅包給困境家庭學生。林縣長表示，將請國中小校長持續調查校內困境家庭，或家庭發生急難事件急需幫助的學生，呈報縣府幫助他們度過難關，也企盼企業團體能發揮企業社會責任，與縣府攜手，一起來關心這些困境家庭的孩子，讓他們能安心向學。

縣長林明溱說，有感於校園裡有許多學生，家庭遭受困境而感到無助，無法安心學習，因此指示教育處深入國中小校園，找出躲在角落受苦的孩子，啟動此經常性的困境家庭學生家庭救助方案，就是希望能幫助他們度過難關，安心學習早日脫離困境，未來能對社會有所貢獻。

每個家庭都難免遭遇困難，尤其是有隔代教養、新住民單親家庭或父母都過世，由家中年紀較長的兄姊承擔經濟責任的家庭等，這些困境家庭需要更多社會愛心關懷及持續的扶助方案，讓他們能在學習過程中，不受家庭困境影響，安心求學，縣府期盼有更多企業團體發揮愛心，與縣府攜手，凝聚更多社會力量，一起來關心需要幫助的孩子，讓愛的循環永不止息。

教育處表示，該處依照林縣長指示普查校園內困境家庭學生，針對潛藏在偏遠影響學童安心就學的個案關懷，目的就是希望南投的孩子不因家庭因素而影響學習，未來也將持續配合林縣長的美意，打造溫馨的南投教育。此次扶助計有埔里鎮中峰國小、育英國小、宏仁國中，仁愛鄉力行國小、中正國小、發祥國小、都達國小、國姓鄉北山國中及國姓國中等9校15名清寒學童家庭。

隨手拍都是美照

【更多新聞】

南投縣府補發「活潑可愛獎」家人哭斷腸 6歲童幫阿嬤採蕃茄翻車…已回主懷



日月潭國際扶輪社募款5萬元美金 贊助南投縣推動C肝篩檢



用桂竹筍殼「竹籜」編端午香包 竹山長輩巧手編「美麗豹紋」香包

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣