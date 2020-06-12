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8旬翁「晚餐沒人注意」搭車找外甥　迷失苗栗街頭！警助返家

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▲北苗派出所警員發現老翁獨自坐在路旁休息，遂將他帶回所裡休息，也聯絡女兒前來帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲北苗派出所警員發現老翁獨自坐在路旁休息，遂將他帶回所裡休息，也聯絡女兒前來帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

台北市1名張姓老翁（82歲），近期來苗栗女兒家暫住，日前晚餐後欲到市區拜訪外甥，因當時家人都還在吃飯，遂自行搭乘公車從公館出發到苗栗市下車，但因當時天色昏暗加上人生地不熟，又無法與他人溝通，因而在北苗市區街道徘徊，路人察覺有異，疑似走失老人，報警前往處理，順利將老翁安全護送返家。

苗栗分局北苗派出所警員蕭仲閔、許玉臻接獲通報後，立刻前往該地點查看，果真發現1名老人坐在路旁休息。並立即趨前關心，因該名老翁年事已高，無法明確陳述年籍資料及家屬聯絡方式，加上張姓老翁行動不便，基於安全考量，遂先將老翁回派出所，並且提供簡單飲水及食物供其食用。

。（圖／記者黃孟珍攝）

警方表示，員警用警政查詢系統及相關建檔資料交叉比對後，終於查出老翁的年籍資料並查詢出其女兒聯絡方式，其女兒獲知後，立即前往派出所將老翁帶回照顧。老翁女兒表示，因父親年事已高且行動不便，平時都是由她陪同外出，因當時大家都在吃晚餐，未注意到父親自行離家外出，後來發現父親不在客廳也未在樓上休息，心急如焚家中附近尋找，對於自己一時疏忽造成大家的奔波感到抱歉，也對於警方的幫忙感到萬分感謝。

苗栗警察分局長賴銘助也呼籲，家中如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，更應在其身上留下可資辨識身分或至分局偵查隊建立指紋檔案，萬一走失可讓處理員警能更迅速找到家屬，協助返家。

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