高一男騎單車撞斷轎車照後鏡　留下電話後...車主讚「勇於負責」　　

▲竹南高中陳姓高一生獲得車主原諒和學校表揚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南高中1名陳姓高一生，11日上學途中騎腳踏車撞壞一輛轎車的左後視鏡，當下常緊張，但還是留下紙條給車主，並表示願意賠償；車主看到自己的愛車被撞，本來很生氣，看到紙條後瞬間心軟，非但不要學生賠償並稱讚孩子的家庭教育成功，學校聽聞消息後也打算表揚這位同學。

陳姓學生表示，自己因為前一晚看小說看得太累了，隔天上學騎車途中注意力無法集中，不小心就撞歪了停在路旁轎車的照後鏡，當下心裡很緊張也很害怕，但又覺得既然已經犯了錯，就應該要勇於面對，所以當下立刻留下聯絡電話，等待車主聯繫。

▲車主愛車的照後鏡被撞歪，非但沒有要求賠償，還肯定這名勇於承擔的學生。（圖／翻攝自Facebook／住南大小事）

這名受害車主也將過程PO在網路社群說「中午出門發現鏡子被撞了，就在快要火大之際，發現車上留有字條，因為在這條路上被撞壞過幾次，跑掉的跑掉‧‧‧跑不掉的耍賴；只有這孩子勇敢面對，真是百年難得負責的孩子，竹南高中一年級的學生了不起！」

竹南高中學務主任黃靜宜也表示，當車主聯絡上陳姓同學時，雖然很不安，但要賠的還是要賠，都還沒告訴父母這件事，車主對他負責面對、勇於承擔的態度非常讚揚，也沒有要他賠償；黃靜怡強調，很感謝這位車主的原諒，因為他的寬容，給了孩子們上了非常正向的一課，家庭教育的成功讓校方也與有榮焉，決定表揚這名陳同學以示典範。

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