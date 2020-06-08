7旬翁步行去機場！竟隨導航「山裡走4小時」...在鐵絲圍欄旁被尋獲

▲7旬老翁要步行去機場，結果跟著導航在山裡走了4小時。（圖／翻攝自看看新聞）

記者康心禹／綜合報導

陝西延安一名70歲的老人準備要去機場，他下了一輛公車後，看沿途風景不錯，就跟著導航準備步行去機場，沒想到竟然誤入山路，走了4小時後體力不支，只好向警方求助。民警沿著機場找了十多公里，終於發現了老人的身影。經檢查後，所幸老人的身體並無大礙。

綜合陸媒報導，一名老人在步行去機場的途中迷路，民警獲報後立即出動搶救，沿著國道往機場的方向都找遍了，仍然找沒看到老人的身影。

延安市公安局機場分局常政委憑經驗判斷，老人一定是跟著導航進了山裡。所以民警們從機場停機坪進入，沿著機場十多公里的圍建尋找老人。

隨後民警得到消息，確認老人在一個水渠邊，旁邊是一道鐵絲圍欄，就開著車一處一處的找了起來，最後見到老人的那一刻，大家也終於放心了。

老翁想看沿途風光，卻誤入山路，走了四個小時體力不支，還好機場公安及時營救，場務也趕來對圍欄進行拆除。看著自己得救了，老人開心得拿出手機要給民警錄影片表示感謝。

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