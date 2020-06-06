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失智老婦迷失街頭　員警安撫20分鐘才驚覺有愛心手鍊

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▲▼失智老婦講不清楚，員警發現她手上有愛心手鍊，平安送回家。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲失智老婦講不清楚家在哪，員警發現她手上有愛心手鍊，平安送回家。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

太平七旬林姓老婦日前晚間出門散步卻迷路走到旱溪夜市，找不到路回家，巡邏員警花20分鐘安撫詢問老婦的家在哪等，對方卻說不清楚。員警煩惱之際才驚覺，老婦左手腕有愛心手鍊，這才順利找到她家人，平安讓她回家。

第三警分局東區分駐所警員張欽裕、林冠佑上月底某晚9點多巡邏時，在旱溪夜市附近發現一名老婦手拎著袋子搖搖晃晃走在路邊，立刻上前關心。「阿嬤，妳就叫什麼名字？」「我姓林」員警發現老婦有失智症狀，邊安撫邊問，但77歲林姓老婦除了說自己是「林阿○」，生肖屬馬，其他包括住哪裡、家裡地址、電話卻都說不清楚。

員警透過M-POLICE系統查詢，卻怎麼都找不到與林姓老婦相符的資料。無計可施的員警，突然看到老婦左手腕上有一條銀色手鍊，「可以借我看一下嗎？」員警檢視那條手鍊才驚呼「啊！電話啦！我們兩個呆子！」原來老婦手上有愛心手鍊，員警透過上頭電話，果然聯繫上老婦的兒子，並將她安全護送回太平住處。

▲▼失智老婦講不清楚，員警發現她手上有愛心手鍊，平安送回家。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲員警安撫失智老婦，並詢問她相關資料。（圖／記者李忠憲翻攝）

老婦兒子看倒母親平安到家，趕緊上前將她緊緊擁住，並向員警表示，母親患有失智症，經常自己出門就走不回家，這次更是走到離家2公里外的東區，讓家人遍尋不著擔心不已，幸好遇上熱心警方發現她將她送返家，其子不斷感謝員警的熱心與細心，讓母親免於發生意外，平安回家。

警方也提醒，家中如有失智長輩或容易走失家屬，除平日多加留意動向，亦可向市政府社會局申請防走失愛心手鍊，或是在身上、衣服間縫繡聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，讓心愛的家人儘快回家。

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