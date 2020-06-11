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通緝犯逃不掉！躲浴室「拿刀捅自己」　警破門噴辣椒水逮捕送醫

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▲苗栗警方強勢破門，將準備自戕的孫嫌逮捕並送醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗警方強勢破門，將準備自戕的孫嫌逮捕並送醫 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名孫姓男子，10日下午7時許在苗栗市中華路上乘騎機車在路上遊蕩，苗栗分局員警巡邏經過該路段，發現孫男騎車時東張西望，行跡十分可疑，遂尾隨後方，等孫男返家停車之際上前盤查孫男身分；不料，孫男一進門就持刀將自己反鎖在浴室內，揚言自戕，警方見狀強勢破門逮捕通緝犯嫌，並協助送醫。

警方表示，北苗派出所警員林義倫、許玉臻欲上前盤查時，孫男向警方辯稱，自己只是出門購物未隨身攜帶證件，願意配合警方進入屋內拿取身分證明文件供警方查證身分，未料孫男突然情緒失控，手持水果刀自殘，並跑至浴廁將自己反鎖在內。警方先行安撫孫男情緒並持續調派支員警力到場，直接破門進入噴灑辣椒水後奪刀。

警方事後查證，孫男為苗栗地方法院檢察署所發布妨害風化罪通緝犯，因擔心遭到警方逮捕要入監服刑，才會以自戕及將自己反鎖的方式，試圖抵抗警方查緝。警方當機立斷破門進入，並將受傷的孫男送往醫院救治，目前無生命危險。

▲警方破門後用辣椒水噴灑，順利將孫嫌制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方破門後用辣椒水噴灑，順利將孫嫌制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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