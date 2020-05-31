2登山客偏離步道迷失「虎山」　苗栗警消花9小時徒步救援

▲苗栗縣消防局動員警、義、消7人前往援救，花了近9小時才將人帶下山。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2名分別來自新北及新竹的男女登山客，30日前往苗栗縣泰安鄉攀登虎山時，因不熟路況而迷失山區，遂趕緊撥打119求救；苗栗縣消防局接獲通報，立即派遣警、義、消7人前往搜救，在晚間9時30找到這2名登山客，初步檢查2人並無大礙，便引導2人下山，於31日凌晨2時抵達登山口，救援人員共花了9小時才將人救下山，也結束了這場虛驚。

苗栗縣消防局表示，泰安分隊30日下午4時48分接獲通報，立即出動2車7人前往救援，分批從虎山及虎山西南峰登山口2處入山搜救。途中因夜色昏暗，陰雨綿延，路途偏僻險峻，大大增加了救援的困難度。

▲▼救援人員搜救時，因天雨路滑加上地形崎嶇難行，也增加了援救的困難度。（圖／記者黃孟珍翻攝）

泰安分隊指出，搜救人員持續搜尋，於晚間9點34分回報聽見登山者的求救聲，並循聲音方向尋找，果然發現這2名登山客，確認其身心狀況無礙後，協助引導其下山，31日凌晨2 時抵達西南峰登山口停車場後帶往分隊休息，恢復體力後已自行返家。

泰安消防隊也提醒民眾，前往山區應熟悉地圖判別，建議民眾上山攜帶GPS或練習手機定位系統，以降低登山迷路的風險。

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