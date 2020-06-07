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社會 社會焦點 保障人權

屏東某醫院副院長攀登丹林棚集山失聯　消防人員搜救2天仍未獲

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣某醫院登山社15名社員，6日早上攀爬屏東縣來義鄉丹林村登棚集山，其中醫院楊姓行政副院長利用社員中途休息時先上山，社員上山時未遇到他，等下山後，也未見到他，著急地下午向屏東縣政府消防局求援。屏東縣消防局獲報，連兩天上山搜救，仍未找到人，預計明天再度上山搜救。

▲消防人員集棚山救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 消防人員在集棚山救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局6日下午2時21分接獲屏東縣某醫院登山社員求助電話，指他們15人到來義鄉丹林村登棚集山登山，楊姓行政副院長利用大家中途休息時先行上山，他們後來上山，並未遇到他；下山後，也看不到他行蹤，擔心他迷路，因此求助。

▲消防人員集棚山救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防局獲報出動15車、44人上山搜救，到晚上仍未找到人，今早持續上找人，並報請空勤總隊支援直升機支援，消防局也出動空拍機協助，至7日晚上仍找到人。由於天色昏黑，預計明天再上山搜救。

來義鄉丹林村棚集山海拔約900公尺，從丹林登山口上山，一般山友走到山腰，海拔約400公尺處休息後下山，一般人腳程約40到50分鐘。

屏東縣潮州警方說，棚集山有兩條主要登山路徑，南稜上山者，從華僑市場走中鋼路上三角點；北稜從石板屋沿北稜上三角點，該兩條路會在海拔800公尺附近交叉，加上鄰近其他小路多，山友疏於注意，很容易迷路。

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