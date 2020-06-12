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「煙火般18個月」　李艷秋嘆韓國瑜神話幻滅：圖謀再起難度高

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▲李艷秋。（圖／翻攝自臉書／李艷秋的新聞夜總會）

▲李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬9090張罷免同意票遭到罷免後，行政院12日正式宣布，由曾擔任過副市長的楊明州接任高雄市代理市長。資深媒體人李艷秋在臉書感嘆，罷韓讓韓國瑜神話幻滅，18個月市長任期如煙火一般，並分析韓國瑜若要圖謀再起，難度真的很高。

「再見了！韓國瑜」。李艷秋表示，韓國瑜任職高雄市長有18個月，「這煙火般的18個月啊！一個人在如此短暫的時間，歷經狂喜大悲、雲端谷底」，不說當時，但不能不透析以後，因此列出5項分析。

第一、韓流結束了：韓流因韓國瑜而起，也將因他而散；即使韓粉依然忠誠，但熱力與動員力都會快速降低，加上韓國瑜也聲言要沈潛，失去了支持目標，韓流就只能是曾經了。

第二、韓國瑜珍重再見，後會無期：近94萬同意罷免票，不但讓韓國瑜的神話幻滅，也阻斷了他再起之路。雖然這是仇恨動員，雖然國家隊嚴重犯規，但是現實很殘酷的顯示，當初投票給韓國瑜的人後悔了。

韓國瑜曾用「還有130萬人沒投票，表示多數市民不支持罷免」這個說詞，暴露出當初要支持者不投票，只是預先佈置下台階，除了自我安慰，沒有什麼意義。背負著「史上第一位被罷免的市長」，要圖謀再起，難度真的很高。

第三、高雄毫無懸念，重回民進黨懷抱：不是高雄人喜歡民進黨，真喜歡就不會有韓市長了，而是沒有別人可選。高雄兩位副市長表現亮眼，如果披掛上陣，國民黨尚可一搏，只不過他們都沒有遷籍高雄，仍然只是過客罷了。

第四、中華民國和國旗將成為總統蔡英文及民進黨的工具：在民進黨長期台灣意識主導下，國旗國號早已不是主視覺，韓國瑜這段時間的造勢，喚起隱藏壓抑護衛中華民國的熱血。

這批中華民國粉的數量，讓蔡英文也無法忽視，選後在正式場合稱中華民國以及掛國旗的次數明顯變多，但是蔡英文黨政軍情媒一手抓，國旗國號在她的詮釋下，已經產生質變。韓國瑜的慘敗，耗掉了真正的中華民國可能翻身的能量。

第五、罷韓案的過關，最感到驚心動魄的，應該是對岸：台灣和中國大陸，彼此制度及生活方式的距離，不是台灣海峽，而是南極和北極。

▼李艷秋臉書發文。（合併圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

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