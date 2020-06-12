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徐巧芯不支持「藍白合作」拼高雄補選：當朋友難當敵人容易

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▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選預計8月15日登場。針對補選，日前台北市長柯文哲有意「藍白合作」，而國民黨則回應，其他政黨若認同藍營推出的是優秀人選，也歡迎大家的支持。對此，國民黨台北市議員徐巧芯12日在臉書坦言不支持藍白合作，並認為兩個政黨「當朋友難，當敵人容易」。

徐巧芯表示，身為一個在國民黨籍，並且自認能在市議會中，能夠理性與市府討論議題的議員，她認為「我還蠻有資格談這件事」，也希望國民黨支持藍白合作的朋友，以及民眾黨的朋友可以聽聽她的說法。

徐巧芯先指出結論，她認為國民黨與民眾黨都是在野黨，針對議題監督執政黨是合情合理的，但如果彼此討論的是「選舉」，這是另一回事。

徐巧芯表示，第一，國民黨和民眾黨沒有未來共識，因此沒有在選舉合作的可能性。她指出，國民黨、民眾黨注定是兩個獨立的政黨，可見的未來彼此都不會被對方合併。因此，兩個獨立的政黨在未來馬上就有選舉（2022縣市長及議員選舉），彼此一定都會提出人選的狀況下，共推人選可能會導致到時候的撕裂更大。

「二、當朋友難，當敵人容易」。徐巧芯認為，如果是兩個獨立的政黨在議題上合作，彼此不欠對方人情，僅是共同監督執政黨，仍然保持自由與彈性，那是彼此的本分工作。但共推人選，等於是要一起打一場選戰，「國民黨並不了解民眾黨內部運作情況，民眾黨也不清楚國民黨，要怎麼一起打仗？」

徐巧芯質疑，無論這場補選合作選輸、選贏了，再過兩年都得分手，各自上戰場選舉，留下的這種合作後的情感，會不會反而變成相互搶票的仇恨？以後如果鬧翻了，對雙方都不好，一直炒作這個議題的大概還是民進黨。

徐巧芯表示，綜合以上兩點，「藍白合作」的唯一方式就是互相尊重，並貫徹在野黨職責，而「友達以上，戀人未滿」，才是上策，而非共推人選陷入未來可見的紛擾。

▼徐巧芯不支持國民黨與民眾黨合作拼高雄補選。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▼徐巧芯不支持國民黨與民眾黨合作拼高雄補選。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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