國民黨轟：中選會補選「為陳其邁量身定做」　壓縮時間提前坐上市長寶座

▲國民黨文傳會主委王育敏。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中選會公告高雄市長補選於8月15日舉行，國民黨文傳會主委王育敏12日表示，補選時程原本有三個月的時間，但中選會刻意提前一個月，僅剩兩個月的補選作業時程，明顯是為了具有中央執政優勢的民進黨量身訂做，護航行政院副院長陳其邁提前一個月坐上高雄市長職位，壓縮在野黨的準備時間，根本是私心自用，中選會已經變成「補選國家隊」。

對於中選會提出選務量能及疫情狀況等因素作為此規劃時程的考量，王育敏強調，「疫情狀況」的理由讓人摸不著頭緒，若是因為疫情考量，應該延長補選時程，讓疫情更為趨緩再補選才對，中選會的理由讓人實在無法接受。

王育敏並強調，依照中選會規劃的時程，會造成三個「壓縮」：

一、壓縮在野黨推出適當的人選。中選會此舉就是要讓在野黨措手不及，沒有充裕的時間找出能協助高雄發展的適合人選，根本是為了幫民進黨助攻。

二、壓縮候選人宣傳政見的時間。高雄市幅員廣闊，人口達280多萬人，短短兩個月的時間，沒有如同執政黨所坐擁的國家資源，在野黨的候選人根本沒有充分時間可以宣揚擘劃建設藍圖的政見，讓高雄市民能深入了解。

三、壓縮高雄市民充分了解候選人政見的空間。僅僅兩個月的時間，高雄市民根本沒有充分的時間可以好好檢視每位候選人的政見與主張，這怎麼能選出真正能帶領高雄市發展的地方首長？

王育敏強調，直轄市長選舉是非常重要的選舉，不應該倉促進行，但中選會為了迎合民進黨，壓縮了三分之一的選舉作業時間，也壓縮了高雄市民的選擇空間，讓其他候選人「來不及熱身，就宣判結果」，顯然中選會已經完全喪失了獨立機關應有的客觀中立，納編為民進黨的「補選國家隊」。

中選會面對國民黨質疑時強調，基於法律規定三個月內完成投票期限、選務量能、颱風期、疫情狀況等，另外，公職選罷法第66條不可抗力情事所需之緩衝期間等等綜合考量下，決定投票日期為109年8月15日（星期六）。

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