　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨轟：中選會補選「為陳其邁量身定做」　壓縮時間提前坐上市長寶座

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨文傳會主委王育敏主持「蔡英文政見跳票，執政成績不及格」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨文傳會主委王育敏。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中選會公告高雄市長補選於8月15日舉行，國民黨文傳會主委王育敏12日表示，補選時程原本有三個月的時間，但中選會刻意提前一個月，僅剩兩個月的補選作業時程，明顯是為了具有中央執政優勢的民進黨量身訂做，護航行政院副院長陳其邁提前一個月坐上高雄市長職位，壓縮在野黨的準備時間，根本是私心自用，中選會已經變成「補選國家隊」。

對於中選會提出選務量能及疫情狀況等因素作為此規劃時程的考量，王育敏強調，「疫情狀況」的理由讓人摸不著頭緒，若是因為疫情考量，應該延長補選時程，讓疫情更為趨緩再補選才對，中選會的理由讓人實在無法接受。

王育敏並強調，依照中選會規劃的時程，會造成三個「壓縮」： 
一、壓縮在野黨推出適當的人選。中選會此舉就是要讓在野黨措手不及，沒有充裕的時間找出能協助高雄發展的適合人選，根本是為了幫民進黨助攻。 

二、壓縮候選人宣傳政見的時間。高雄市幅員廣闊，人口達280多萬人，短短兩個月的時間，沒有如同執政黨所坐擁的國家資源，在野黨的候選人根本沒有充分時間可以宣揚擘劃建設藍圖的政見，讓高雄市民能深入了解。 

三、壓縮高雄市民充分了解候選人政見的空間。僅僅兩個月的時間，高雄市民根本沒有充分的時間可以好好檢視每位候選人的政見與主張，這怎麼能選出真正能帶領高雄市發展的地方首長？

王育敏強調，直轄市長選舉是非常重要的選舉，不應該倉促進行，但中選會為了迎合民進黨，壓縮了三分之一的選舉作業時間，也壓縮了高雄市民的選擇空間，讓其他候選人「來不及熱身，就宣判結果」，顯然中選會已經完全喪失了獨立機關應有的客觀中立，納編為民進黨的「補選國家隊」。

中選會面對國民黨質疑時強調，基於法律規定三個月內完成投票期限、選務量能、颱風期、疫情狀況等，另外，公職選罷法第66條不可抗力情事所需之緩衝期間等等綜合考量下，決定投票日期為109年8月15日（星期六）。

其他人也看了這些...

陳其邁17日請辭投入高雄市長補選　當天是韓國瑜63歲生日
韓國瑜道別全文1708字曝光　放開了！痛批：仇恨創造披著民主外衣的暴政
高雄代理市長人選出爐！前副市長楊明州：會勇敢接下重擔

更多熱門新聞...

2萬人淚喊謝謝！韓國瑜引譚嗣同名言「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」
黃正忠號召百萬庶民613上凱道　申請集會人數曝光...只有「3位數」
「路鋪太平，所以跑太快」　李四川火力全開：你們投票時不會心虛嗎？

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
「0暴力」大甲媽史上首次！通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男
埔里女警正到爆！違規男多次「要LINE、電話」　她答應了…給
父女上郵局提領現金800萬　行員怕怕…老翁：是你們利息太低啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一對一扳不倒民進黨！中評社肯定「藍白合作」：這是翻轉台灣政局唯一途徑

「煙火般18個月」　李艷秋嘆韓國瑜神話幻滅：圖謀再起難度高

侯友宜率13防疫供應商見酈英傑　AIT肯定新北超前部署「一起努力合作」

國民黨轟：中選會補選「為陳其邁量身定做」　壓縮時間提前坐上市長寶座

行政院宣布他代理高雄市長　楊明州：攜手5萬公僕拚市政

快訊／敦睦艦隊染疫4大缺失　國防部坦承未落實聯合安檢導致「群聚感染」

自打臉？藍營轟高市長補選64天太短　馬政府3次補選天數更短「僅62天」

敦睦艦隊染疫17人懲處名單出爐　海軍司令劉志斌督導不周記過一次

傳藍推吳怡玎補選高雄市長？ 　杜紫宸點名這一原因「萬萬不可」

徐巧芯不支持「藍白合作」拼高雄補選：當朋友難當敵人容易

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

一對一扳不倒民進黨！中評社肯定「藍白合作」：這是翻轉台灣政局唯一途徑

「煙火般18個月」　李艷秋嘆韓國瑜神話幻滅：圖謀再起難度高

侯友宜率13防疫供應商見酈英傑　AIT肯定新北超前部署「一起努力合作」

國民黨轟：中選會補選「為陳其邁量身定做」　壓縮時間提前坐上市長寶座

行政院宣布他代理高雄市長　楊明州：攜手5萬公僕拚市政

快訊／敦睦艦隊染疫4大缺失　國防部坦承未落實聯合安檢導致「群聚感染」

自打臉？藍營轟高市長補選64天太短　馬政府3次補選天數更短「僅62天」

敦睦艦隊染疫17人懲處名單出爐　海軍司令劉志斌督導不周記過一次

傳藍推吳怡玎補選高雄市長？ 　杜紫宸點名這一原因「萬萬不可」

徐巧芯不支持「藍白合作」拼高雄補選：當朋友難當敵人容易

好美里沙灘驚見死亡鯨豚　嘉義地區今年第5起鯨豚死亡案件

袁艾菲加「秘密武器」輕鬆端好菜　GIGI試吃大讚：根本餐廳等級

全國首例　台東市富岡漁港貨船碼頭船席招租

吳鳳科大宣信國小攜手合作抗腸病毒　27對祖孫大跳洗手健康操

新竹「鐵道建築結構展」 體驗日治時期鐵路倉庫之美

鼠蹊部疼痛跛腳小心是「骨骺板滑脫」　肥胖為主因：易骨壞死及關節炎

「0暴力」大甲媽史上首次！白天通過民生地下道　鞭炮炸傷2警1男

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺緊急追加

通姦除罪救了外遇妻！離婚7個月為小王生子判拘役　二審撤銷改免訴

日綜藝天王小淳「迎二女兒誕生」　狂讚：超級可愛的啦！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

韓罷免感言少3字　網紅：反省能力0

「鳳山清捷隊」曝單日連署暴衝數字

黃捷：韓粉到服務處拿罷免單

白藍合作拚補選？　國民黨說話了

罷免「黃捷」會過？15%確定投了…最新民調出爐

陳其邁17日請辭投入補選　當天韓國瑜63歲生日

500多天最虧欠家人！李四川：沒有對不起高雄市民

羅智強：乾脆叫蔡英文官派高雄市長幹嘛浪費錢

健保自費醫材設天花板掀反彈　蔡英文要求蘇貞昌、陳時中協商處理

快訊／高雄市長補選8月15日舉辦　中選會正式公告「韓國瑜解職」

唐鳳3年前揹房貸千萬　本尊親釋

罷黃連署破1.6萬　鳳山清捷隊：下周提案

黃創夏解讀「韓國瑜引譚嗣同名句」真正用意

更多熱門

相關新聞

自打臉？藍營轟高市長補選64天太短　馬政府3次補選天數曝光「僅62天」

自打臉？藍營轟高市長補選64天太短　馬政府3次補選天數曝光「僅62天」

高雄市長補選日期12日公布，預計在8月15日登場，補選期總計64天。國民黨隨即召開記者會，怒嗆「太短」。不過，回顧2009年馬英九擔任總統任內的3次立委補選時間，最短才62天、最長71天。有黨政人士怒轟國民黨根本自打臉，「按照國民黨今天的邏輯，當年這幾場是不是都行政不公？」

藍營轟高雄市長補選「8月15日」太早　中選會回應了

藍營轟高雄市長補選「8月15日」太早　中選會回應了

中選會：20日受理高市長補選候選人登記

中選會：20日受理高市長補選候選人登記

幕後／楊明州代理高雄市長　他向蘇貞昌掛保證會做好這三件事

幕後／楊明州代理高雄市長　他向蘇貞昌掛保證會做好這三件事

快訊／行政院宣布：楊明州代理高雄市長　13日跟韓國瑜辦交接

快訊／行政院宣布：楊明州代理高雄市長　13日跟韓國瑜辦交接

關鍵字：

高雄補選韓國瑜陳其邁

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面