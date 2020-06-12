藍營轟高雄市長補選「8月15日」太早　中選會回應了





▲中選會張貼韓國瑜罷免通過及補選公告。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬9090張罷免同意票遭到罷免，中選會12日由副主委陳朝建張貼韓國瑜罷免案通過的公告，同時也公布補選日期為8月15日。對於藍營砲轟補選日期「太早」，對此，行政院強調尊重中選會職權，中選會則回應，日期是基於法律規定三個月內完成投票期限、選務量能、颱風期、疫情狀況等考量決定。

面對藍營質疑，補選應辦在罷免案通過後的三個月內，也就是9月6日前，選在8月15日太早，中選會表示，基於法律規定三個月內完成投票期限、選務量能、颱風期、疫情狀況等，另外，公職選罷法第66條不可抗力情事所需之緩衝期間等等綜合考量下，決定投票日期為109年8月15日（星期六）。

另外，行政院發言人丁怡銘也說，中選會是獨立機關，尊重其安排，也相信辦理選務有專業判斷。

至於行政院副院長陳其邁何時投入補選、誰接任其副閣揆缺，丁怡銘則強調，罷免結果才剛剛由中選會公告，陳其邁投入選戰時間尊重副院長安排，現在也不是討論後續接任人選的時候。

▼中選會張貼韓國瑜罷免通過及補選公告。（點圖可放大）

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