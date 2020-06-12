自打臉？藍營轟高市長補選64天太短　馬政府3次補選天數更短「僅62天」





▲中選會張貼韓國瑜罷免通過及補選公告。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長補選日期12日公布，預計在8月15日登場，補選期總計64天。國民黨對此卻相當不滿，召開記者會怒嗆「太短」。不過，回顧2009年馬英九擔任總統任內的3次立委補選時間，最短才62天、最長71天。有黨政人士怒轟國民黨根本自打臉，「按照國民黨今天的邏輯，當年這幾場是不是都行政不公？」

2009年由馬英九擔任總統時期，當年曾3度舉辦立委補選，依法同樣是公告日期開始算起的3個月內要舉辦補選。

2009年台北市第六選區立委補選公告日為當年度1月23日，投票日為3月28日，共計64天；2009年雲林縣第二選區立委補選公告日為7月26日，投票日為9月26日，共計62天；2009年南投第一選區立委選區補選公告日為9月25日，投票日為12月5日，共計71天。

黨政人士表示，這次的高雄市長補選，從公告日到投票日，共計64日，而2009年馬英九任內三次補選，最短62日、最長71日，根本相差不大，「按照國民黨今天的邏輯，當年這幾場是不是都行政不公？是不是都是補選國家隊？這樣的日期安排都是尊重中選會。建議國民黨要開記者會之前，可以先做功課，不要老是打臉自己。」

另外，也有國會人士指出，《公職人員選舉罷免法》條規定，補選必須於三個月內完成，「依照法的精神，所謂三個月內辦理，重點是限制選務作業的準備實施，最長不能超過三個月，以保障國民的投票權益，而不是最少三個月。」

國會人士批評，「中選會是獨立機關，必須依法辦理選務，個別政黨若沒有能力在期間內提出適當人選參選，那是政黨自己的問題，選務單位不能為其量身打造，延長籌備期間，這樣反而是不公平，更重要的是，補選最重要的目的，就是讓出缺的公職能盡快完成投票選任，讓政府的運作不會出現空窗，才是負責任的做法，國民黨還有特定媒體把風向帶往這是為民進黨量身打造，法上沒有依據，論理也站不住腳，更把高雄市民的權益，放在政黨利益的後面，實在不可取。」

國會人士進一步提到，根據過去將近九年來，中選會辦理立委補選的經驗，立委席次自出缺到補選完成，最短的為第八屆苗栗、南投與屏東的43天，最長的同樣是第八屆台中第六選區及彰化第四選區的73天，對照這次高雄市長從出缺的6月12日起，到投票日8月15日，共有64天，與平均數的64.66天幾無差別，「所謂縮短日期圖利民進黨的說法，不攻自破。」

中選會面對國民黨質疑時強調，基於法律規定三個月內完成投票期限、選務量能、颱風期、疫情狀況等，另外，公職選罷法第66條不可抗力情事所需之緩衝期間等等綜合考量下，決定投票日期為109年8月15日（星期六）。

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