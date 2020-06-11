快訊／陳其邁下週請辭投入補選？行政院回應了





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以超過93萬票遭到罷免，成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長。隨之而來的代理市長、補選議題備受外界關注。針對外傳行政院副院長陳其邁下星期將請辭副院長一職、投入補選，行政院發言人丁怡銘11日受訪時回應，現在講還言之過早。

行政院預計12日公告高雄市代理市長人選，外傳，陳其邁會在下星期請辭副院長、宣布投入補選戰。丁怡銘表示，罷免公告時程是中選會職權，要等到中選會公告，政院才會派代理市長人選，至於副院長是不是辭職參選，還有後續的副院長人選問題，現在講都還言之過早。

面對傳言不斷，陳其邁10日強調，有結果會馬上說明，但對自己來說，不管人在哪裡，高雄都是一生懸命的地方，希望故鄉能夠更好。

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