黃捷批韓國瑜消費許崑源　鄭照新痛斥「太甚」：連最後一刻都極盡刁難

▲黃捷對韓國瑜在中常委會中發言做出評論。（圖／翻攝自／黃捷臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日在國民黨中常會中表示，高雄市已故議長許崑源遭到不實指控，質疑「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊」，對此，時代力量高雄市議員黃捷在臉書上抨擊，認為韓國瑜的發言內容是「自導自演」。而新聞局長鄭照新也在臉書上回嗆黃捷，網路上說議長是欠賭債才跳樓，作為高雄市議員卻視而不見，不替所屬議會的議長討公道，對議長極度不尊敬。

黃捷10日晚間在臉書上發文表示，先不論鄭南榕的民主犧牲和許崑源能否相提並論，但是從沒有人說議長是狗熊，只有韓國瑜這樣說。自導自演就算了，議長生前這麼挺韓，怎麼還有臉消費這麼相挺的友人？請不要為了鞏固支持、找尋政治情緒出口，做出泯滅人性，消費亡者的行為。

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／翻攝自huangjie_npp IG）

黃捷認為，市民無不希望高雄儘速回歸平靜，「但韓國瑜仍不放過我們，非要摧毀高雄到最後一刻，留下仇恨才甘願。同時消費民主前輩鄭南榕和許議長，以此挑撥人民，簡直唯恐天下不亂，堪稱台灣民主的毒瘤。」

不過這番話引起新聞局長鄭照新不滿，11日中午也在臉書上回嗆：「議員沒有看見網路上對許議長鋪天蓋地的抹黑嗎？他們沒說議長是狗熊，他們說議長『夕賀』！他們說議長是欠賭債才跳樓。」

鄭照新批評，黃捷作為高雄市議會議員卻視而不見，也不替自己所屬議會的議長討公道，還說別人是消費，實在是對議長極度的不尊敬！

鄭照新指出，黃捷11日上午不斷來電，刁難單純的市長告別活動，一場一毛公帑也不會花費，新聞局作為指導單位，主辦單位打狗讚文化協會也允諾會全額賠償場地損失的活動，「連最後一刻的道別都極盡刁難，又怎麼讓人替你緩頰基於義憤衍生的罷免聲浪呢？」

▲鄭照新回嗆黃嗆對議長極度不尊敬。（圖／翻攝自／鄭照新臉書）

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