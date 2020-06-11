　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷批韓國瑜消費許崑源　鄭照新痛斥「太甚」：連最後一刻都極盡刁難

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／翻攝自／）

▲黃捷對韓國瑜在中常委會中發言做出評論。（圖／翻攝自／黃捷臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日在國民黨中常會中表示，高雄市已故議長許崑源遭到不實指控，質疑「為何鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊」，對此，時代力量高雄市議員黃捷在臉書上抨擊，認為韓國瑜的發言內容是「自導自演」。而新聞局長鄭照新也在臉書上回嗆黃捷，網路上說議長是欠賭債才跳樓，作為高雄市議員卻視而不見，不替所屬議會的議長討公道，對議長極度不尊敬。

黃捷10日晚間在臉書上發文表示，先不論鄭南榕的民主犧牲和許崑源能否相提並論，但是從沒有人說議長是狗熊，只有韓國瑜這樣說。自導自演就算了，議長生前這麼挺韓，怎麼還有臉消費這麼相挺的友人？請不要為了鞏固支持、找尋政治情緒出口，做出泯滅人性，消費亡者的行為。

▲▼黃捷在IG上舉起「議長的法槌」引發網友熱議。（圖／翻攝自huangjie_npp IG）

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／翻攝自huangjie_npp IG）

黃捷認為，市民無不希望高雄儘速回歸平靜，「但韓國瑜仍不放過我們，非要摧毀高雄到最後一刻，留下仇恨才甘願。同時消費民主前輩鄭南榕和許議長，以此挑撥人民，簡直唯恐天下不亂，堪稱台灣民主的毒瘤。」

不過這番話引起新聞局長鄭照新不滿，11日中午也在臉書上回嗆：「議員沒有看見網路上對許議長鋪天蓋地的抹黑嗎？他們沒說議長是狗熊，他們說議長『夕賀』！他們說議長是欠賭債才跳樓。」

鄭照新批評，黃捷作為高雄市議會議員卻視而不見，也不替自己所屬議會的議長討公道，還說別人是消費，實在是對議長極度的不尊敬！

鄭照新指出，黃捷11日上午不斷來電，刁難單純的市長告別活動，一場一毛公帑也不會花費，新聞局作為指導單位，主辦單位打狗讚文化協會也允諾會全額賠償場地損失的活動，「連最後一刻的道別都極盡刁難，又怎麼讓人替你緩頰基於義憤衍生的罷免聲浪呢？」

▲▼ 。（圖／翻攝自／）

▲鄭照新回嗆黃嗆對議長極度不尊敬。（圖／翻攝自／鄭照新臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
LIVE／韓國瑜最後上班日　鳳山大草皮擠滿道別支持者
PS4手把悠遊卡「交貨日期」提前了！　3天狂賣48萬張
玩手遊輸了脫衣！高中女與2男大搞3P　他想再一次下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

蔡英文受邀哥本哈根民主高峰會　羅致政：台灣主權再度被認同

幕後／楊明州任高市代理市長...理由曝光！深耕地方36年歷任9市長

快訊／高雄代理市長人選「是他」！　曾任副市長…工務基層歷練完整

黃捷批韓國瑜消費許崑源　鄭照新痛斥「太甚」：連最後一刻都極盡刁難

柯文哲槓民進黨　徐弘庭建議做汙點證人：公開民進黨骯髒手段

合作潘孟安、林右昌卻遭政治解讀　侯友宜無奈回應了

柯文哲站身旁！黃韻玲首度被質詢　宣布「台北流行音樂中心9/5開幕」

LIVE／感謝取代仇恨！韓國瑜交出市長寶座的最後野餐　鳳山大草皮道別支持者

國民黨自己散布朱立倫參選消息？　周錫瑋曝韓國瑜不提訴訟原因

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

蔡英文受邀哥本哈根民主高峰會　羅致政：台灣主權再度被認同

幕後／楊明州任高市代理市長...理由曝光！深耕地方36年歷任9市長

快訊／高雄代理市長人選「是他」！　曾任副市長…工務基層歷練完整

黃捷批韓國瑜消費許崑源　鄭照新痛斥「太甚」：連最後一刻都極盡刁難

柯文哲槓民進黨　徐弘庭建議做汙點證人：公開民進黨骯髒手段

合作潘孟安、林右昌卻遭政治解讀　侯友宜無奈回應了

柯文哲站身旁！黃韻玲首度被質詢　宣布「台北流行音樂中心9/5開幕」

LIVE／感謝取代仇恨！韓國瑜交出市長寶座的最後野餐　鳳山大草皮道別支持者

國民黨自己散布朱立倫參選消息？　周錫瑋曝韓國瑜不提訴訟原因

6旬婦和18歲嫩弟談戀愛！慘被「私密照威脅」上百萬...多張信用卡全飛了

澳洲總理強勢抗中　霸氣喊：不因「脅迫」出賣國家價值觀！

聽見女娃哭了！柴犬哥哥衝在主人前　網泛淚：可以依靠

新北勞大20週年回顧熱烈開展　首屆結業生齊聚回娘家

王志鵬／對釣魚台應強硬　台灣勿軟弱無力

韓國瑜最終上班日！　鄉民憶去年情景...預測下一步：很難不選

生命誕生前爸爸被打、阿公被抓！《當愛再來的時候》給大人的提醒

華豐橡膠違反重大訊息規定　遭證交所處3萬元違約金

母豹「護小豹」大戰巨蟒！拖岀樹叢狂歐...下秒共享戰利品

佳聯元朗棄戰港超聯　王睿成自由球員返台訓練

車尾遭追撞！台北男「爆氣踢人」　逆轉結局目擊者快笑死我了！

政治熱門新聞

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

韓國瑜最終日　「萬民傘」曝光

韓國瑜派人勸退凱道活動真相曝光！

黃正忠切割韓粉怒嗆韓國瑜退出政壇

唐鳳3年前揹房貸千萬　本尊親釋

罷免陳柏惟困難？沈富雄分析原因

即／許崑源遺孀「發聲了」說到一半痛哭

一圖曝「吳秋麗局長日常」　李正皓：戴24萬香奈兒鑽錶

吳秋麗：黃捷故意哭給媒體看　她還原現場

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

李正皓：韓國瑜是單細胞生物　寶傑：殺不死

韓國瑜最終日辦告別造勢！WeCare高雄：韓心裡只有他自己

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

更多熱門

相關新聞

國民黨自己散布消息？　周錫瑋曝韓國瑜不提訴訟原因

國民黨自己散布消息？　周錫瑋曝韓國瑜不提訴訟原因

高雄市長韓國瑜12日卸任市長，外界紛紛揣測他的下一步，前台北縣長周錫瑋11日在廣播節目表示，韓國瑜不可能提罷免無效訴訟，讓任何人有足夠時間遷戶籍到高雄，還呼籲國民黨應該到基層走走，聽聽更嚴厲、更正確的聲音。

追謚許崑源「榮譽議長」！　許妻發聲明婉謝

追謚許崑源「榮譽議長」！　許妻發聲明婉謝

韓國瑜最終日辦告別造勢！WeCare高雄：韓心裡只有他自己

韓國瑜最終日辦告別造勢！WeCare高雄：韓心裡只有他自己

涉幫韓國瑜賄選　5台商遭限制出境

涉幫韓國瑜賄選　5台商遭限制出境

快訊／陳其邁下週請辭投入補選？行政院回應了

快訊／陳其邁下週請辭投入補選？行政院回應了

關鍵字：

高雄韓國瑜鄭照新黃捷許崑源鄭南榕

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面