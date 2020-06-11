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國民黨自己散布朱立倫參選消息？　周錫瑋曝韓國瑜不提訴訟原因

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▲周錫瑋。（資料照／記者周宸亘攝）

▲周錫瑋。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜12日卸任市長，對於外界揣測他的下一步，他回應「這都不在我目前的規劃」。對此，前台北縣長周錫瑋11日在廣播節目不僅表示，韓國瑜不可能提罷免無效訴訟，讓任何人有足夠時間遷戶籍到高雄，還呼籲國民黨應該到基層走走，聽聽更嚴厲、更正確的聲音。

知情人士日前就表示，先前韓陣營就強調罷韓不具正當性，因此決定「冰處理」整起事件，即使罷韓通過，也傾向不採取訴訟進行另一波反撲；但也有國民黨內人士透露，國民黨中央希望韓國瑜打訴訟採拖延戰術，以積極面來看，可找合適人選遷戶籍，加入補選戰局，如果訴訟拖過任期一半，藍營則可以喘口氣，避免補選再度消耗黨內能量。

不過，周錫瑋認為，韓國瑜根本不可能打訴訟官司，也不會延長時間，讓任何人有足夠時間遷戶籍到高雄，「我只能講這是一個事實，也相信絕大多數人也知道」。

對於前新北市長朱立倫有意投入高雄市長補選，周錫瑋表示，朱立倫講這些話有自己的想法及目標，但不排除這些消息是從黨散布出來的，如果是事實，他不知道怎麼形容自己的情緒，因為從韓國瑜開始選市長，一路走來，他看到是人性裡的眼紅跟嫉妒。

另外，針對國民黨下一步該怎麼辦？周錫瑋表示，國民黨要知道自己存在的價值是什麼？要想清楚，這是一個根本及心態的問題，如果沒有想清楚，就完蛋了。

周錫瑋直批，國民黨的聲音、勇氣跟責任在哪裡？你的聲音是屈服、軟弱、害怕、退縮嗎？還是要站出來對抗民進黨走向專制，民進黨現在用所有的輿論散播錯誤訊息，來讓某政治對手變成大家討厭的，讓執政黨獲得絕對權力。這是國民黨該去考慮的事情，該去做的事情，從來沒看過有在野黨是如此軟弱。

周錫瑋痛罵，國民黨到現在為止沒辦法把傳統觀念跟做法去掉，「我不是在傷害黨中央，我請大家到地方走、到基層走，到民間走」，去走走聽聽，那才是國民黨該聽的聲音，不是幾個人坐在冷氣房，就用對自己最好的標準來考慮該講的話、該做的事，「我完全反對」，你走到基層會聽到比他所講的話，更嚴厲、更正確的聲音。

周錫瑋還說，國民黨要把黨內理念、目標、政策等，不管長中短期，都要先訂出，總要有跟其他黨員一起拼的目標，老百姓想要的是一個政黨怎樣讓他們的生活過得更好，「乾脆把黨裡面所有人集合起來，不要各吹一把號」，討論黨的理念、對中華民國的認同、兩岸關係及人民福利政策等。

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